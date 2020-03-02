طالبان تنهي الهدنة: عملياتنا ستتواصل كالمعتاد

وقال مسؤول من الحركة إن "خفض العنف انتهى الآن، وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد ضد قوات إدارة كابول". ويأتي الهجوم بعد إعلان الرئيس أشرف غني أنه غير ملتزم ببند من الاتفاق ينص على إطلاق آلاف سجناء طالبان.

ولقي ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح الاثنين في هجوم بدراجة نارية مفخخة شرق أفغانستان، بحسب الشرطة، فيما أعلنت طالبان أنها ستستأنف عملياتها ضد قوات الأمن الأفغانية، منهية الهدنة التي أبرمت قبل التوقيع على اتفاق مع واشنطن.

وقال مدير شرطة ولاية خوست سيد أحمد بابازي: "انفجرت دراجة نارية مفخخة خلال مباراة كرة قدم في مقاطعة نادر شاه كوت بعد ظهر اليوم. قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 11 بجروح" في الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن.

وأعلنت طالبان انتهاء الهدنة مع القوات الأفغانية، إذ ذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الفرنسية أن "خفض العنف .. انتهى الآن، وعملياتنا ستتواصل كالمعتاد".

وأضاف "بحسب الاتفاق (بين طالبان وواشنطن) فإن مجاهدينا لن يهاجموا القوات الأجنبية، ولكن عملياتها ستتواصل ضد قوات إدارة كابول".

المصدر: وكالات