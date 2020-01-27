طالبان تقول إنّها أسقطت طائرة أمريكيّة ومقتل كامل طاقمها

وقال المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان إنّ "جميع أفراد الطّاقم وبينهم ضبّاط رفيعون، قُتِلوا"، وأنّ الطّائرة تحطّمت في ولاية غزنة.

وأضاف أنّ "الطّائرة الّتي كانت في مهمّة استخباراتيّة أُسقِطت في منطقة سادو كهل من مقاطعة ده ياك في غزنة".

وقال مصدر في وزارة الدّفاع الأميركيّة البنتاغون لـ"قناة الحرّة" إنّ قيادة القوّات الأميركيّة في أفغانستان تحقّق في الحادث، من دون الإشارة إلى أنّها أميركيّة.

وأوضح المصدر أنّ منطقة تحطّم الطّائرة، متنازع عليها بين حكومة كابول وطالبان.

ونسبت وكالة رويترز لمسؤول رفيع يشارك في التّحقيق، نفيه مقتل أيّ مسؤول أميركيّ في الحادث الّذي لا يزال قيد التّحقيق.

المصدر: وكالات