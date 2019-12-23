طالبان تعلن مسؤوليتها عن قتل جندي أمريكي

ونقلت وكالة "رويترز" تصريح المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الذي أعلن خلاله مسؤولية التنظيم عن قتل جندي أمريكي خلال اشتباكات في منطقة قندوز شمالي البلاد.

وأوضح المتحدث إن الحركة "قامت بتفجير آلية أميركية في شار دارا في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، في وقت متأخر من الأحد".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، أن أحد جنوده قُتل خلال مواجهات مع مسلحين إرهابيين شمالي البلاد.

ولم يقدم الجيش الأمريكي تفاصيل أخرى، وحجب اسم الجندي القتيل حتى إبلاغ ذويه.

يُذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، في وقت كان فيه الطرفان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم تنهي 18 عاماً من الحرب في أفغانستان.

واعتبرت مصادر دبلوماسية أميركية وقتها أن المفاجأة لا تكمن في إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء قمة كانت مقررة سراً مع قادة حركة طالبان الأفغانية ووقف “مفاوضات السلام” الجارية معهم برعاية السلطات القطرية، وإنما في تجنب فخ قطري.

واكتشف دبلوماسيون أميركيون أن المصالح القطرية في استضافة المفاوضات مع حركة طالبان تتناقض كلياً مع المصلحة الأميركية. الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي إلى إلغاء فكرة التفاوض من أصلها مع حركة إرهابية.

وذكرت مصادر استخباراتية غربية أن قطر لم تقدم أي خدمة للولايات المتحدة أو لفكرة السلام في أفغانستان عبر رعايتها المفاوضات في الدوحة، بقدر ما كانت تفكر في تحسين صورتها كدولة حاضنة لمنظمات إرهابية.

(م ش)