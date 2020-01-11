طالبان تتبنّى انفجار عبوة ناسفة أدّت لمقتل جنديّين أمريكيّين

قُتِل جنديّان أمريكيّان في انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليّة للقوّات الأمريكيّة بولاية قندهار جنوب أفغانستان، تبنّته حركة طالبان، وفق ما أعلنه الحلف الأطلسي في البلاد.

وقالت قوّات الأطلسي في بيان "عملاً بسياسات وزارة الدّفاع الأمريكيّة، سيتمّ التّكتّم على اسمَي الجنديّين اللّذين قُتلا، لمدّة 24 ساعة حتّى الانتهاء من إبلاغ أقربائهما".

من جهته، أعلن المُتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد تبنّي الحركة للهجوم، قائلاً إنّه أدّى إلى مقتل جميع ركّاب العربة.

هذا وقال المُتحدّث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي إنّ الهجوم وقع في منطقة داند قرب مدينة قندهار. وأضاف باركزاي إنّ "القوّات الأجنبيّة كانت تسيّر دوريّة قرب مطار قندهار حين طاولها التّفجير".

فرانس بريس