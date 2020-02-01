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طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء مدينة كوباني

خبر 2020-02-01T22:19:00 مركز الأخبار

تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع تركية في سماء مدينة كوباني.

ANHA


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