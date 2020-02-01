طائرة استطلاع تركية تحوم في سماء مدينة كوباني خبر 01 شباط 2020, السبت - 22:19 2020-02-01T22:19:00 مركز الأخبار تحوم في هذه الأثناء طائرة استطلاع تركية في سماء مدينة كوباني. ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرية مرعناز في ريف عفرين يقصف جيش الاحتلال التركي قرية مرعناز التابعة لناح... قصف متبادل بين النظام السوري والمرتزقة في ريف حلب الغربي استهدفت قوات النظام السوري منطقة كفر حمرة وضهر عبد... معاناة طفلة سوريّة خلال الأزمة محور مسرحيّة "NISRÎN نسرين" الأحداث التّراجيديّة على مرّ سنوات الأزمة السّوري... الموقع القديم