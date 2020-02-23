طائرات النظام وروسيا تقصف ريفي إدلب وحلب والمدفعية التركية تقصف النيرب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات النظام الحربية وطائرات روسية نفذت غارات جوية، صباح اليوم، طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوب إدلب.

وطال القصف الجوي كل من كفرنبل وحزارين وبسقلا وتل النار وكفرسجنة وكنصفرة وأحسم، تزامنا مع قصف صاروخي مكثف يستهدف المنطقة من قبل قوات النظام، بالإضافة لقصف صاروخي طال مناطق في ريف حلب الغربي.

كما رصد “المرصد السوري”، صباح اليوم، قصفاً مدفعي نفذته القوات التركية المتمركزة في محيط سراقب استهدف مواقع النظام في النيرب شرق إدلب، ودارت اشتباكات عنيفة على محاور تل النار – كفرسجنة والشيخ دامس جنوب إدلب بين المجموعات المرتزقة من جهة وقوات النظام من جهة أُخرى.

ويأتي ذلك بعد فشل المساعي الروسية التركية للتوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع في إدلب وذلك عبر ثلاث جولات من المباحثات, بالإضافة إلى اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد تهديداته للنظام مكرراً الحديث عن مهلة نهاية هذا الشهر, فيما رد عليه الكرملين الروسي قائلاً بأن ذلك سيناريو سيء.

(ي ح)