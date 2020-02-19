طائرات الاحتلال التركي تقصف مناطق الدفاع المشروع

أشارت قوات الدفاع الشعبي إلى أن طائرات الاحتلال التركي قصفت مناطق قنديل، كاري، متينا، باسيا، والزاب، الواقعة ضمن مناطق الدفاع المشروع "مديا"، وأسفرت عن أضرار في ممتلكات الأهالي.
كردستان 2020-02-19T13:23:00 مركز الأخبار

أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً للرأي العام، حول قصف طائرات الاحتلال التركي لمناطق الدفاع المشروع "مديا" بتاريخ الـ 15 والـ 18 من شباط الجاري.

وجاء في البيان:

"قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع

ففي الساعة الـ 14:30 من تاريخ الـ 15 من شباط الجاري، قصفت طائرات الاحتلال التركي سهل نهلة في منطقة كاري، وفي الساعة الـ 16:15 من اليوم ذاته، قصف الطائرات وادي باصيا التابعة لمنطقة آفاشين.

وفي الساعة الـ 14:00 من تاريخ الـ 18 من شباط الجاري، قصفت طائرات الاحتلال التركي كولكا التابعة لمنطقة متينا، وفي الساعة الـ 15:30 قصفت الطائرات قرية عنزة التابعة لمنطقة قنديل، كما قصفت الطائرات التركية في الساعة الـ 17:00 من اليوم ذاته منطقة جمجو التابعة لمنطقة الزاب أيضاً.

ولم يُصب مقاتلونا بأي أذى جراء القصف، ولكن في قرية عنزة أسفر القصف عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات وحقول الأهالي".

(د ج)


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