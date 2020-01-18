طائرات استطلاع تركية تحلق في سماء عين عيسى خبر 18 كانون الثاني 2020, السبت - 20:37 2020-01-18T20:37:00 مركز الأخبار وتفيد الأنباء أن طائرات استطلاع تركية تحلق في هذه الأثناء في سماء ناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً أسباب النّزوح والهجرة وآثارها السّلبيّة على المُجتمع موضوع ندوة حواريّة ناقش المحاضرون في النّدوة الحواريّة ال... اختتام اجتماع مجلس مقاطعة قامشلو بخطّة عمل موسّعة اختتم مجلس مقاطعة قامشلو اجتماعه السّنويّ لعام 2019 ... الاحتلال التركي يشن هجوماً بالأسلحة الثقيلة في ريف كري سبي يشن الجيش التركي هجوماً بالأسلحة الثقيلة على قرية ... الموقع القديم