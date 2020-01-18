أخبار عاجلة!طائرات استطلاع تركية تحلق في سماء عين عيسى

طائرات استطلاع تركية تحلق في سماء عين عيسى

خبر 2020-01-18T20:37:00 مركز الأخبار

وتفيد الأنباء أن طائرات استطلاع تركية تحلق في هذه الأثناء في سماء ناحية عين عيسى.

ANHA


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