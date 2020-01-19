ضمن سلسلة فعاليات حملة "المقاومة حياة" التي ينظمها شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي، زار مساء اليوم شبيبة الحزب في ناحية تربه سبيه مزار الشهيد دلشير بقرية دكري، وأوقدوا شموع الاستذكار على أضرحة الشهداء.

الإدارية في شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي نسرين حسن ألقت كلمة في المزار وأكّدت أنهم كشبيبة الحزب يهدفون من خلال هذه الحملة، التي توقفت لفترة بسبب هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، إلى رفع روح المقاومة والوقوف ضد الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا.

نسرين أوضحت أنهم مستمرون في فعاليات حملة "المقاومة حياة" حتى تحرير كافة الأراضي من الاحتلال التركي، منوهة أن الشبيبة على استعداد دائم للدفاع عن أرضهم وشعبهم بكافة الوسائل.

(ر ر/ل)

ANHA