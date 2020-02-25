وكانت مديرية الصحة قد عممت على كافة لجان الصحة في مقاطعة قامشلو، ضرورة ضبط كافة كميات دواء Tempra السائل، المغشوش والذي يستعمل كخافض حرارة للأطفال، بعد ورود معلومات عن دخول كميات كبيرة منه إلى شمال وشرق سوريا مجهولة المنشأ وغير مطابقة للمواصفات الصحية والطبية.

وبدورها وبعد جولات لها، على صيدليات ناحية تل حميس ضبطت لجنة الصحة في الناحية كمية من الدواء، وفق المواصفات التي أوردتها المديرية، حيث تتميز علب الدواء المغشوش بغطاء ذو لون أصفر.

العضوة في لجنة الصحة في ناحية تل حميس، نزيمة خليل قالت لوكالة ANHA: تم العثور على كمية كبيرة من دواء "Tempra"، في الصيدليات وتمت مصادرتها، وأوضحت أنه عند فتح الدواء تبين أنه "مغشوش"، وقامت لجنة الصحة بنقله إلى مجلس الناحية ريثما يتم تسليمه إلى مديرية الصحة في مدينة قامشلو.

وأكدت نزيمة خليل، أنهم في هذه الفترة سيكثفون جولاتهم على الصيدليات العشوائية في الريف، وإبلاغ البلدات الأربعة التابعة للناحية للخروج بجولات على تلك الصيدليات.

ونشرت لجنة الصحة بدورها إعلاناً في عموم الناحية تضمن ما يلي: "نحن لجنة الصحة في ناحية تل حميس نعلن أن دواء "Tempra"، الخافض للحرارة ذو الغطاء الأصفر مغشوش ممنوعٌ استعماله".

(ش أ/ سـ)

ANHA