صيادلة قامشلو يعقدون كونفرانسهم الثالث

يعقد الكونفرانس الثالث لاتحاد صيادلة قامشلو، في صالة هيئة الدفاع الذاتي في مدينة قامشلو شمال شرق سوريا، بمشاركة صيادلة المدينة.

ويحضر الكونفرانس الرئيس المشترك لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة منال محمد، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر وغريب حسو.

ويعقد الكونفرانس تمهيداً لعقد المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة في شمال وشرق سوريا المزمع عقده في الأسابيع القليلة القادمة، ومناقشة المشاكل المهنية وصعوبتها، وتوفير الأدوية وتقديمها للشعب بعد ارتفاع سعر شحن الأدوية.

الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر شرحت للصيادلة مجمل الأوضاع التي تمر بها المنطقة لا سيما أهداف جيش الاحتلال التركي وأطماعه في احتلال مناطق شمال وشرق سوريا، وأطماعه في توسيع استعماره في سائر الشرق الأوسط.

بعد الانتهاء الكلمة، قُرئ التقرير السنوي العام لاتحاد صيادلة قامشلو.

هذا ويستمر الكونفرانس بطرح المقترحات والمشاكل التي يُعاني القطاع الصحي منها وإيجاد الحلول لها، وثم فتح باب التصويت لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد.

الجدير ذكره أن 700 صيدلية تنظم نفسها تحت سقف اتحاد الصيادلة في مناطق شمال وشرق سوريا، وفي مدينة قامشلو 207 صيدلية، وستعقد أيضاً كونفرانسات مشابهة لهذه في مناطق شمال وشرق سوريا.

(أس/س و)

ANHA