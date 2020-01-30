صفقة القرن لم تترك خياراتٍ كثيرةً للفلسطينيين والسعودية تعترض صواريخ حوثية

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى تداعيات صفقة القرن, بالإضافة إلى الهجمات على مواقع سعودية.

خطة ترامب في الشرق الأوسط تركت للفلسطينيين خيارات قليلة

تناولت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها صفقة القرن, وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز: "لقد تحوّل المشهد بشكل كبير، لدرجة أن الاقتراح حول صفقة القرن وضع الزعيم الفلسطيني محمود عباس في مأزق".

وأضافت: "بالنسبة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المريض، قيام دولة قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع اسرائيل - تتلاشى بسرعة".

وتحرم خطة الرئيس ترامب في الشرق الأوسط الفلسطينيين من كل ما يقاتلون من أجله: القدس الشرقية كعاصمة وطنية لهم، وإزالة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتواصل الإقليمي والسيطرة على حدودهم، وأمنهم كدولة ذات سيادة بشكل طبيعي يتمتع بها.

في حين كان يُفترض دائماً أن مثل هذه الدولة سيتم تشكيلها من خلال المحادثات مع الاسرائيليين، فإن سنوات الفشل وقيادة فلسطينية ضعيفة ومنقسمة، وعالم عربي منقسم، قد شجع ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فرض حلّ خاص بها".

البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية على خروج بريطانيا من الاتحاد

وفي الشأن الأوروبي قالت صحيفة وول ستريت جورنال: "أيد المشرّعون في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء، اتفاقاً على مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، مما يمهّد الطريق لمغادرة البلاد للتكتل يوم الجمعة، والوفاء بنتيجة استفتاء يونيو 2016، بخصوص الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيتم الانتهاء من إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمجرد إبلاغ المجلس الأوروبي، وهو الهيئة التي تمثل الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي .

الدفاعات الجوية السعودية أحبطت الهجوم على أرامكو

وفي الشأن السعودي قالت الصحيفة ذاتها: "قال الحوثيون في اليمن إنهم استهدفوا الشركة الأكثر قيمة في العالم، والمواقع الأخرى في المملكة العربية السعودية".

وقال مسؤولون بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء: إن قوات الدفاع الجوي السعودية أسقطت الأسبوع الماضي صواريخ استهدفت منشآت نفط أرامكو السعودية بعد أن قال الحوثيون في اليمن إنهم استهدفوا أكثر الشركات قيمة في العالم، ومواقع أخرى في المملكة العربية السعودية.

وجاءت الهجمات الصاروخية بعد أربعة أشهر من قيام مجموعة من الطائرات بدون طيار بشن هجمات منسقة على اثنين من مواقع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية، وقامت مؤقتاً بتدمير أكثر من نصف طاقة إنتاج النفط في المملكة.

(م ش)