صحيفة تركيّة: مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في ليبيا

ونقلت صحيفة أحوال التّركيّة عن مصادر مُطّلعة، الجمعة، تأكيدها مقتل 3 جنود أتراك في ليبيا وإصابة 6 آخرين.

وقالت المصادر إنّ جثث الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة غربي ليبيا، وإنّ طائرة تركية خاصّة ستنقلها الجمعة إلى تركيّا.

وكشفت تغريدة على حساب أحد المواقع اللّيبيّة النّاشطة في تويتر عن وجود عدد من الجنود الأتراك جرحى في مستشفى مدينة نالوت، على بعد 270 كلم غربي طرابلس، بحسب الصّحيفة التّركيّة.

وأرسلت تركيّا جنود ومرتزقة سوريّين تابعين لها إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بعد توقيع اتّفاقيات معها.

وانتقدت دول عربيّة وغربيّة عدّة إرسال تركيّا قوّات إلى ليبيا، واعتبرتها تدخّلاً في الشّؤون اللّيبيّة، ووصفتها بأنّها خطوة تزيد من حدّة التّوتّر في المنطقة.

المصدر: وكالات