صالح حيدو: مبادرة مظلوم عبدي ممتازة  ويجب إدراج الذين يتهربون منها بخانة الأعداء

تشهد الساحة السياسية الكردية جدلاً واسعاً حول وحدة الصف الكردي، والجلوس إلى طاولة حوار واحدة, لا سيما بعد الهجوم التركي مع مرتزقته ما يسمى "الجيش الوطني السوري" على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مؤخراً مبادرة من أجل لمّ شمل الكرد, لمواجهة الهجوم التركي الهادف إلى إبادة الشعب بأبشع الطرق والأساليب، ولحماية مكتسبات الشعب الكردي.

وحول هذا الموضوع التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع الباحث والشاعر والكاتب الكردي صالح حيدو, الذي أوضح في مستهل حديثه أنه "من دون شك أن الذين لا يريدون وحدة الصف الكردي هم الذين لديهم مصالح مع الاجندات خارجية، ويعملون حسب الأجندات التابعين لها، هؤلاء على وجه الخصوص أعداء القضية الكردية".

وأضاف حيدو "منذ مئات السنين والكرد في كردستان مقسّمون إلى أربعة أقسام, وكل قسم تابع لأجندة خارجية يعمل حسب مصالحها, الأجندات العالمية كان لها تأثير كبير على القضية الكردية, الكرد عندما يفكرون بمصلحة شعبهم على حساب المصالح الحزبية، والشخصية ستتحقق الوحدة الكردية بكل سهولة".

وتابع صالح حيدو حديثه: "بعض الأجندات المعادية للقضية الكردية تقوم بافتعال الفتن والذرائع عن طريق بعض الأحزاب، لإبعاد الكرد عن بعضهم البعض, الذين يتهربون من الوحدة الكردية لا يهم من يكونوا، الأهم من ذلك يجب إدراجهم بخانة الأعداء".

وبيّن حيدو، أنه في هذا الوقت يتعرض فيه الشعب الكردي لأقسى أنواع الاضطهاد والظلم، فإن أعداءه قد اتحدوا ضده، "لذلك الوحدة الكردية مهمة جداً, ومن يهرب من الوحدة الكردية يجب محاسبته، ويجب أن يعلم جميع الشعب الكردي أنه عدو قضيتنا".

وقال الكاتب والباحث الكردي صالح حيدو في نهاية حديثه: "إن مبادرة الجنرال مظلوم عبدي كانت ممتازة في طلب الوحدة، وأتمنى من الشعب الكردي الوقوف مع هذه المبادرة، لتحقيق الوحدة الكردية, كي نصبح مثل شعوب العالم نُعرف بهويتنا، وننال حقوقنا".

(هـ ن)

ANHA