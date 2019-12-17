صاروخان: إن لم نكن يداً واحدة فالعثمانية الجديدة ستجعل من سوريا ولاية لها

استلم المشيعون جثماني الشهيدين حسين الصالح الاسم الحركي سرحد تل براك المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والذي استشهد في مقاومة الكرامة، وعلي محمد الاسم الحركي علي عضو في قوى الأمن الداخلي والذي استشهد أثناء أداء مهامه. من أمام مجلس عوائل الشهداء، وانطلقوا بموكب ضم المئات من السيارات صوب مقبرة الشهيد دجوار بقرية الداودية.

عند الوصول إلى المقبرة بدأت المراسم بدقيقة صمت مع عرض عسكري قدّمته وحدات حماية الشعب والمرأة، وأعضاء قوى الأمن الداخلي، تلتها كلمة عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان، وقال فيها: "أصبح شمال وشرق سوريا ساحة للصراعات الدولية، كما جذبت أطماع الدولة التركية التي تحاول جاهدة بث التفرقة في مجتمعنا، وقتلت مئات الآلاف من الأبرياء وجندت المئات من الشبيبة لخدمة أطماعهم".

وأضاف صاروخان "بفضل تضحيات شهدائنا وتكاتف الشعوب مع بعضها البعض، استطعنا إحباط مؤامراتهم ومخططاتهم، الدولة التركية فشلت بتفريق شعوب شمال وشرق سوريا، متناسية بأن شعوب هذه المنطقة قد حاربوا الإرهاب في آخر معاقله بدير الزور، والذي كان أجندة من أجندات الدولة العثمانية".

ونوّه صاروخان، بأنهم لم يخسروا في سري كانيه كري سبي/تل أبيض، وقال "الحرب ما زالت مستمرة في إطار الدفاع المشروع. لقد أصبحت قضية شمال وشرق سوريا قضية دولية، خرجت من إطار قضية الدولة الواحدة، هنالك الملايين من البشر قاموا بالوقوف إلى جانب شعوب المنطقة".

وطالب عبد الكريم صاروخان باسم الشعوب في شمال وشرق سوريا النظام السوري بالحوار، وتابع "الذي يحاول التملص من حقيقة ثورة شمال وشرق سوريا، نطالبه بفتح حوار وتفاوض مع مكوّنات المنطقة وإيجاد حلول سياسية، إذ لم نكن يداً واحدة فسوريا ستذهب جميع أراضيها، وتصبح ولاية عثمانية".

ومن جانبه عاهد الرئيس المشترك للمجلس العسكري في مدينة الحسكة حسين سلمو، بالسير على خطى الشهداء، وتمنى لعوائل الشهداء الصبر وسلوان.

وبعدها قُرئت وثيقتي الشهيدين من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء روجدة أحمد، وسلمتهم لذويهم.

وخلال المراسم أُعلن عن سجل ستة شهداء وهم " موسى محمد الاسم الحركي دليل حسكة، وبشار شلاش الاسم الحركي سيبان حسكة، أحمد حسين الاسم الحركي روهات حسكة، جان نعمت الاسم الحركي ميتان حسكة، أحمد سينان الاسم الحركي ديار حسكة، باسل خليل الاسم الحركي روجهات حسكة" مقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية استشهدوا خلال مشاركتهم في حملة مقاومة الكرامة.

وفي نهاية المراسم حُمل النعشين على أكتاف رفاقهم ووُري جثمان الشهيد حسين الصالح الثرى في مزار الشهيد دجوار، فيما نقل جثمان الشهيد علي محمد إلى ناحية تل حميس ووري جثمانه في مزار شهداء تل حميس وسط مراسيم أقيمت له هناك بمشاركة المئات من أهالي الناحية.

(كروب/هـ ن)

ANHA