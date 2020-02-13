شيوخ العشائر العربية: تركيا فشلت ونؤكد تمسكنا بفكر الأمة الديمقراطية

أجرت وكالة أنباء "هاوار" حواراً معَ الشيخ فرحان العمَّالة شيخ عشيرة الوهب وأحد وجهاء قبيلة شمَّر في المنطقة, والشيخ سلطان الوقاع العكيدي شيخ عشيرة العكيدات في المنطقة اللذين تحدثا عن خطورة المشاريع الاستعمارية التي تستهدف المنطقة، والتي تعادي جميع المكونات السورية، وتهدف إلى تمزيق وحدة هذه المكونات، وتعايشها مع بعضها منذ قديم الزمان.

تركيا لم تُقيِّد فكر الأمة الديمقراطية باعتقالها القائد عبد الله أوجلان

وقال العمّالة: "إن تركيا وسياستها الاستعمارية تشكل خطراً كبيراً على المنطقة، وقد قامت باعتقال القائد عبد الله أوجلان وعزله عن العالم في جزيرة نائية، وذلك لخنق جميع الأفكار الديمقراطية التي تمثل الخلاص من العبودية لشعوب المنطقة، ومن خلال اعتقالها للقائد عبد الله أوجلان تركيا كانت تريد سجن الفكر، وليس الجسد، وذلك لأنها تخشى من الفكر الصحيح الذي قد ينهي الاستبداد والسلطوية ويمنح الشعوب حقوقها، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف, ففكر القائد أوجلان قد انتشر في العالم أجمع رغم كل المحاولات".

التفرقة والعنصرية أوتار تعزف عليها تركيا لاحتلال المنطقة

وأشار العمّالة للسياسات الاستعمارية التي تمارسها تركيا في المنطقة والتي تعتمد على خلق الفتن، وبث التفرقة، وتتخذ مبدأ " فرق تسد" جوهراً لطموحاتها وذلك لتسهيل سيطرتها واحتلالها للمناطق، وقد استخدمت الدولة التركية مرتزقتها الذين باعوا أنفسهم بالدولار، وأبواقها الإعلامية لتبث روح التفرقة بين المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا.

فكر القائد ومشروع الأمة الديمقراطية نجاحٌ باهر يرويه الواقع

وتحدث فرحان العمّالة أيضاً: "مشروع الأمة الديمقراطية نجح في جميع الميادين وأثبتت الوقائع ذلك، وإنَّ فكر القائد عبد الله أوجلان هو فكر عظيم وقد استفادت جميع المكونات السورية من هذا الفكر الذي انتشر في العالم، ولذلك نعتبره اليوم قائداً لنا لأنَّ من يريد لنا الخير ويتمتع بالإنسانية والعدل هو القائد الحقيقي بالنسبة لنا، وليس من يجرنا إلى حافة الهاوية".

الفكر الديمقراطي الصحيح عَصيٌّ على الأعداء والمُرتزقة

وأضاف العمّالة" إنَّ الفكر الصحيح للديمقراطية والذي منحنا إياه القائد أوجلان هو الذي جعلنا اليوم في شمال وشرق سوريا نحصد ثمار الديمقراطية بعد أن ترسخت المبادئ الحقيقية للتآخي والتعايش بين جميع المكونات".

وأضاف: "أولئك الذين تجلسهم تركيا في فنادقها وتجندهم لخدمتها لم يجلبوا للشعب السوري غير القتل والدمار والتهجير وقد فشلوا هم وداعموهم في كسر التلاحم والتعايش بين المكونات السورية بل على العكس ازدادت هذه الوحدة صلابة بعد التعرف على العدو الواحد الذي سفك دماء الشعب السوري".

ابتعاد السوريين عن بعضهم شَجّع الطامعين

وفي السياق ذاته أجرت وكالتنا لقاء مع الشيخ سلطان الوقاع العكيدي شيخ عشيرة العكيدات في المنطقة، والذي بدوره سلط الضوء على المعاناة التي لحقت بالشعب السوري جراء هذه السياسات التي تستهدف سوريا.

وأرجع العكيدي سبب المعاناة التي يعيشها الشعب السوري إلى الفتن الداخلية التي خلقتها الدول الاستعمارية وعلى رأسها تركيا مؤكداً أن ابتعاد المكونات السورية عن بعضها هو الذي سهّل للطامعين دخول الأراضي السورية بعد خلق الفتن والنعرات الطائفية بين أطياف الشعب.

ودعا شعوب المنطقة للتكاتف والتلاحم ونبذ الخلافات والفتن لإخراج المحتل التركي من الأراضي السورية وتطهير سوريا من رجس المرتزقة.

بالوعي والفكر الحُر سيُهزم أردوغان وستسقط مخططاته الدموية

وأشار العكيدي إلى حالة الوعي لدى جميع الشعوب السورية تجاه المؤامرة التي تستهدف الأرض السورية مؤكداً: "إن مصير هذه المؤامرة هو الفشل لأن أصحاب الحق والأرض دائماً هم المنتصرون، والتعاضد والتلاحم بين المكونات السورية هو الدرع الذي ستسقط عنده جميع المؤامرات التي يحيكها أردوغان وغيره من الطامعين، وكما هزم أجدادنا بإمكاناتهم البسيطة العثمانيين، سنهزم العثمانيين الجدد بإمكاناتنا، وحبنا الكبير لوطننا وغيرتنا عليه، والشعوب السورية بأطفالها ونسائها ورجالها سيقفون في وجه أي محتل".

واختتم العكيدي حديثه قائلاً: "إن تركيا وغيرها من الدول الاستعمارية لا يريدون لشعبنا أن يعيش الديمقراطية لأن غيرتنا على أرضنا وحبنا للحرية يخيفهم، وهذا ما لن نتخلى عنه أبداً مهما كانت الظروف".

(غ م-ع أ/ م)

ANHA