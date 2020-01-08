شيخو: الدعم التركي للمرتزقة يعقّد الوضع في إدلب، وأبوابنا مفتوحة للنازحين

وتعد محافظة إدلب ساحة ساخنة للصراع بين قوات النظام، والمجموعات المرتزقة، التي تدعمها تركيا، وسط مساع للنظام السوري لاستعادة السيطرة عليه، بينما تدعم تركيا مجموعات مرتزقة على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

ومع استقدام النظام لتعزيزات عسكرية، تزيد المخاوف من حرب طاحنة قد تودي بحياة آلاف المدنيين.

وفي تعقيبه على الأوضاع في إدلب قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمنبج وريفها محمد خير شيخو: "أزمة إدلب تتفاقم يوماً بعد يوم، وذلك لتعقيد الأمور من قبل المجموعات الإرهابية في إدلب, وعدم جلوس السوريين على طاولة حوار، تحمي سوريا وتحقق الاستقرار والخلاص من الإرهاب والدمار".

وشدد شيخو أن حل مشاكل سوريا، ومشكلة إدلب ممكنة، فقط عبر "الحوار هو السبيل الوحيد للحل ".

وأضاف شيخو "ما يفاقم الأزمة في إدلب هو تدخل الأطراف الدولية ودعمها للجماعات المسلحة وفي مقدمتها الدولة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي تبنّى هذه الجماعات في سوريا، كما دعم سابقاً مرتزقة داعش وسهّل دخولهم عبر حدودها".

وتابع شيخو "قصف النظام السوري وروسيا لمدينة إدلب أجبر الكثير من أهالي المدينة على النزوح، قاصدين مدناً وقرى مختلفة في سوريا".

ولفت إلى استعداد شمال وشرق سوريا لاستقبال النازحين من إدلب "أبوابنا مفتوحة لاستقبال أهلنا النازحين من مدينة إدلب، كون الأزمة في إدلب أصبحت إنسانية، وخاصة في هذا الفصل القارس، والنازحون دون مأوى".

(م)

ANHA