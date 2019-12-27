شيخ عشيرة البني عصيد: نقف إلى جانب قواتنا

وأكدّ شيخ عشيرة البني عصيد في منبج، محمد صادق العصيدي أنهم كأبناء عشائر في منبج، ضد أي تدخل خارجي في الأراضي السورية "لأن سوريا لكل السوريين ، وهم ينظرون لسوريا الموحدة، بأرضها، وشعبها، دون أي تدخل خارجي".

وشدد العصيدي، أن "وحدة الصف، هو السبيل الوحيد لصون دماء الشهداء، والحفاظ على مكتسباتهم، التي بذلوا لأجلها دمائهم".

وأكد العصيدي، على وقوفهم "جنباً إلى جنب، مع قوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّلت من أبناء العشائر والمكونات الأخرى، في مناطق شمال وشرق سوريا".

ودعا العصيدي "العشائر السورية، والمكونات، لتوحيد الصف، ونبذ التفرقة لوقف حمّام الدم في سوريا، وصدّ مخططات التقسيم والاحتلال، وصدّ الهجمات بكافة مستوياتها سواء كانت فكرية أو اقتصادية أو عسكرية".

وأوضح شيخ عشيرة البني عصيد في منبج، أن محاولة بث التفرقة في سوريا هي محاولة "فاشلة" وخاصة التي تقوم على المناطقية، لأن "معظم العشائر تمتد في المحافظات السورية، وتتعايش مع العشائر الأخرى منذ القدم".

وأشار العصيدي إلى ضرورة" وحدة الصف لدرء الفتن"، مؤكداً أن "الشعب السوري متكاتف ومتآخٍ، مستشهداً بمزار الشهداء الذي "يضم أضرحةً من كافة المكونات والمناطق والعشائر".

ولفت شيخ عشيرة البني عصيد في منبج، محمد صادق العصيدي، في نهاية حديثه إلى أن الشعب السوري المتآخي يتمتع بالطيبة "والأزمات التي نراها اليوم هي أزمات أنتجتها الأجندات الخارجية، التي تستهدف الشعب السوري بكافة أطيافه، ومكوناته، لتمزيق فسيفسائه".

واستنكر العصيدي" سياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال التركي بحق الشعب السوري، لاحتلال أراضيه".

(كروب/هـ ن)

ANHA