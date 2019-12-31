شموعُ الاستذكار تنيرُ أضرحةَ شهداءِ الرّقة

وتجمّع العشرات من ذوي الشّهداء وأبنائهم، وأعضاء مجلس عوائل الشّهداء في مزار شهداء الرّقة الواقع في قرية الحكوميّة شمال الرّقة.

مراسم الاستذكار الّتي نظّمها مجلس عوائل الشّهداء بدأت بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشّهداء، ومن ثمّ أُلقيت عدّة كلمات، كلمة باسم مجلس عوائل الشّهداء ألقاها العضو محمد أسماعيل, وكلمة باسم مجلس الرّقة العسكريّ ألقاها القيادي خلف رقّة.

وجاء بمجملها تقديم العزاء لجميع عوائل الشّهداء، وتمنّت الكلمات "بأن يكون العام الجديد هو عام مليء بالانتصارات، وتحرير المناطق المحتلّة وعودة المهجّرين إلى ديراهم".

وبعدها تجّول الحضور بين أضرحة الشّهداء، وأوقدوا عليها شموع الاستذكار.

(ج م/ل)

ANHA