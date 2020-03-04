شمال سوريا وأزمة اللاجئين تطغى على الصحف العالمية

وتطرقت الصحف العالمية اليوم لزيارة مسؤولين أمريكيين الحدود السورية- التركية، والمكالمة التي جرت بين الرئيس الاميركي ترامب مع زعيم رفيع في حركة طالبان طالبان، إضافة إلى أزمة اللاجئين على الحدود اليونانية التركية.

واشنطن بوست: مسؤولون أمريكيون يزورون حدود تركيا مع سوريا ويؤكدون دعمهم لأنقرة

صحيفة واشنطن بوست قالت" قام ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار بجولة على الحدود التركية مع سوريا يوم الثلاثاء، حتى عبروا الحدود السورية لفترة وجيزة، في محاولة منسقة لتأكيد نقطة واحدة: الولايات المتحدة داعمة لتركيا في معركتها الجديدة ضد الحكومة السورية وروسيا.

وأكد كل من جيمس جيفري وديفيد ساترفيلد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها الأتراك، وقال جيفري إنه بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ذخيرة لمساعدة أنقرة في مواجهتها مع دمشق وداعميها "الشريرين".

قال جيفري "علينا التأكد من حصولهم على ما يحتاجونه" في سوريا، هذا حليف لحلف الناتو، ...نحن نضغط على الناتو كي يستجيب".

وقال ساترفيلد إن الهدف من الهجوم من جانب روسيا وسوريا واضح، دفع اللاجئين نحو تركيا "مع العلم أن هذا بالنسبة لتركيا يمثل تحديًا وجوديًا تم تحديده ذاتيًا".

وقال جيفري إن الهجوم يؤدي إلى "درجة من البؤس الإنساني الذي لم نره في أي مكان، هذه بالفعل أكبر أزمة إنسانية، ويجري تسليحها بشكل متعمد ضد تركيا، لطرد تركيا من الحرب وضمان انتصار عسكري للرئيس السوري بشار الأسد.

نيويورك تايمز: ترامب يتصل بزعيم طالباني رفيع

فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الاتصال الذي جرى بين ترامب وزعيم طالباني رفيع وقالت" إن الاتصال المباشر بين رئيس أمريكي ومسؤول رفيع المستوى في طالبان لم يكن من الممكن تصوره في يوم من الأيام، مما يدل على رغبة الرئيس ترامب في إبرام اتفاق سلام.

وتحدث الرئيس ترامب يوم الثلاثاء مع نائب زعيم طالبان، الملا عبد الغني برادار، في أحدث علامة على تصميمه على رؤية اتفاق سلام الذي تم توقيعه يوم السبت مع مجموعات المتمردين الأفغان، مما يسمح له بسحب الآلاف من القوات الأمريكية في عام الانتخابات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد أجريت محادثة جيدة جداً" .

الغارديان: يشيد الاتحاد الأوروبي باليونان "كدرع" بعد أن فتحت تركيا الحدود

وفيما يتعلق أزمة اللاجئين بعد أن فتحت تركيا ابوابها قالت صحيفة الغارديان" قدم زعماء الاتحاد الأوروبي عرضًا لدعم أثينا، واصفين اليونان بأنها "درع" أوروبا في ردع المهاجرين، على الرغم من أسئلة الأمم المتحدة حول انتهاكات القانون الدولي للاجئين.

والتقى أربعة من زعماء الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في بلدة أورستيادا الحدودية يوم الثلاثاء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، "هذه الحدود ليست حدودًا يونانية فحسب، بل هي أيضًا حدود أوروبية ، وأشكر اليونان على كونها درع اوروبا في هذه الأوقات".

(م ش)