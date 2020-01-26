شقيقة الشهيدة سينم: نهلت من والديها روح التضحية والفداء حتى نالت مرتبة الشهادة

قدّم الآلاف من أهالي مقاطعة قامشلو ومنطقة ديرك ونواحيها وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني ووفد من الإدارة الذاتية والعشرات من قوات الأمن الداخلي الأسايش، واجب العزاء لذوي الشهيدة سينم يوسف، الاسم الحركي دنيا دستان التي استشهدت إثر قصف جيش الاحتلال التركي على جبال كردستان.

وبدأت مراسم العزاء التي أقيمت في مركز الشهيد باور للشبيبة في مدينة ديرك، بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم أُلقيت كلمات باسم وحدات حماية الشعب، ومجلس عوائل الشهداء في قامشلو، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار، ومجلس ناحية تل كوجر، ومجلس مقاطعة قامشلو، وأشاكت الكلمات بمقاومة وتضحية الشهداء في شمال وشرق سوريا، وجميع شهداء الحرية، "الذين قدّموا أغلى ما يملكون في سبيل نجاح مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية".

ونوّهت الكلمات إلى أن نضال شعوب شمال وشرق سوريا وتضحيات الشهداء، أفشلت المخططات والمؤامرات التي تُحاك ضد مشروع الأمة الديمقراطية، من الدول الإقليمية والدولية وخاصة الاحتلال التركي ومرتزقته.

ودعت الكلمات إلى توحيد الصفوف والتكاتف لتحقيق الحلم والأهداف التي ضحى الشهداء من أجلها في سبيل تحقيق حياة حرة وكريمة لشعوب شمال وشرق سوريا.

وباسم عائلة الشهيدة تحدّثت شقيقتها بروين يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، وقالت في كلمتها: "في محراب الشهداء أبارك شهادة شقيقتي سينم على والدي الذي كان حلمه أن يعيش هذه اللحظات، والذي وصى أبناءه بحب الوطن والدفاع عنه، والشهيدة سينم نهلت من والديها روح التضحية والفداء حتى نالت مرتبة الشهادة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، قُرأت وثيقة الشهيدة سينم يوسف، وسُلمت إلى ذويها، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تُمجد الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA