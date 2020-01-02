شقيق عمار حجي: لن ندفن شقيقنا حتى ننظف البلد من هذه القذارة

أقدم مرتزقة جيش الاحتلال التركي على قتل المواطن عمار حجي يوم أمس، لأنه رفض أن يعطي سيارته للمرتزقة، الذين أرادوا سلب سيارته منه بالقوة.

وفي شريط مصوّر، نشره شقيقه مصطفى حجي، وتداولته عدة مواقع، يظهر فيه جثمان شقيقه المقتول عمار حجي، ويقول "حثالة المجتمع اغتالوا شقيقي، هم حثالة الأمم، والله لا يُدفن هذا الجثمان حتى يُنظف البلد من هذه القذارة".

ويُذكر أن المئات من أهالي كري سبي خرجوا ،اليوم، في تظاهرة طالبوا فيها بخروج المرتزقة، الذين أقدموا على قتل عمار من المدينة، بالإضافة إلى مطالبتهم بخروج مرتزقة فيلق المجد من كرسي سبي/تل أبيض.

(د ج)