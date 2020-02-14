شبيبة PYD يعرضون سنفزيون عن المؤامرة الدّوليّة بحلب

عُرِضَ، اليوم الجمعة، في قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حيّ الشّيخ مقصود بمدينة حلب سنفزيون تحدّث عن المؤامرة الّتي تعرّض لها القائد عبد الله أوجلان والتي أدت إلى اختطافه وتسلميه لسلطات الاحتلال التركي.

حيثُ حضر العرض عددٌ من شبيبة حزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ، وحركة الشّبيبة الثّوريّة السّوريّة في الحيّ، وتمحور العرض حول الأساليب والمُخطّطات الّتي قامت بها الاستخبارات الدّوليّة والتّركيّة لاختطاف القائد أوجلان.

وانتهى العرض بترديد الشّعارات الّتي تحيّي القائد عبد الله أوجلان، ومقاومته في السّجن.

(ع س/س و)

ANHA