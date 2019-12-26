شاهوز حسن: الوحدة الوطنية مسألة حياتية بالنسبة لشعب الكردي

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم، اجتماعاً موسعاً لأهالي منطقة قامشلو، لشرح آخر التطورات والمستجدات السياسية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، في صالة السيران بحي الجودي في مدينة قامشلو.

وحضر الاجتماع المئات من أبناء منطقة قامشلو، وأعضاء مجلس الأعيان، وأعضاء مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

وتحدث خلال الاجتماع الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي شاهوز حسن عن آخر التطورات الحاصلة في المنطقة، بما فيها الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، وقال: "يُمارس بحق شعب المنطقة سياسية دولية قذرة والهدف منها كسر إرادة شعب المنطقة، وتمكن شعب المنطقة من إفشال هذه السياسية إلى حد ما".

وبيّن حسن بأن حزب الاتحاد الديمقراطي عمل جاهداً من أجل حل القضية ضمن سوريا، وقال: "مستعدون الآن للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل حل القضية الكردية". وبيّن بأن القوى المعادية لتطلعات الشعب الكردي ترى وجود الشعب الكردي خطراً بالنسبة لها.

ونوه حسن: "في الماضي كانوا ينكرون وجود الشعب الكردي، أما الآن يقرون بوجود الشعب الكردي، ويدعون بأن مطالبه غير واقعية". وقال: "النظام الذي يحاول إبادتنا الآن هو النظام التركي أكثر من باقي الأنظمة المحتلة لكردستان، تحت ذرائع وحجج كالإسلام السياسي والتتريك". ونوه بأن النظام التركي من أكثر الأنظمة الفاشية في العالم.

شاهوز حسن أوضح بأن ذهنية وعقلية الإدارة التي تتبعها السلطات التركية خطيرة جداً، وهي خطر على دول الجوار أيضاً. وقال: "النظام التركي يهدف لإنشاء امبراطورية جديدة تحت اسم امبراطورية تركية إسلامية على غرار الإمبراطورية العثمانية، لذلك تتدخل في شؤون سوريا والعراق وليبيا".

وبين حسن إلى أنهم أوضحوا لقوى عالمية كروسيا وأمريكا خطورة سياسية أردوغان، وبأن سياسته ليست خطراً على الشعب الكردي، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً وتحركوا وفق مصالحهم، وقال: "اليوم أدركوا خطورة سياسيات أردوغان ويصرحون بضرورة وضع حلول لتلك السياسة".

وأشار حسن إلى الانتهاكات التي تمارسها تركيا بحق الشعب الكردي وشعوب شمال وشرق سوريا، وقال: "الانتهاكات التي تمارسها تركيا الآن بحق الشعب الكردي لا تختلف عن الانتهاكات التي مارستها السلطات العثمانية بحق الأرمن والاشور والعرب والكرد قبل مئة عامة".

وتطرق شاهوز حسن إلى مصير الشعب الكردي في هذه المرحلة، وقال: "الشعب الكردي يتعرض لهجمات من قبل جيش الاحتلال التركي. ووجودنا في خطر، لذا علينا توحيد صفوفنا بأسرع وقت ممكن، والوحدة الوطنية الآن هي مسألة حياتية بالنسبة للشعب الكردي".

وانتهت الاجتماع بفتح باب النقاش أمام الحضور، وشدد المشاركون في الاجتماع عبر مداخلاتهم ضرورة رفع وتيرة النضال والضغط على الأحزاب والقوى الكردية لتوحيد صفوفهم، لمجابه المخاطر المحدقة بالشعب الكردي.

(س ع- س ب/ أ ب)

ANHA