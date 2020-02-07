سياسيّون كرد: على الأحزاب التّقرّب من مبادرة وحدة الصّفّ بمسؤوليّة وجدّيّة لإنجاحها

هذا وكان قد أطلق القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة مبادرة لتوحيد الصّفّ الكرديّ، استجابت لها الإدارة الذّاتيّة بتهيئة الأجواء، والسّماح لأحزاب المجلس الوطنيّ الكرديّ غير المرخّصة بفتح مكاتبها في مناطق شمال وشرق سوريّا دون الحاجة لرخصة، كما أنّ قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة فتحت التّحقيق لكشف مصير المعتقلين والمفقودين.

وشارك في المحاضرة الّتي نُظّمت اليوم في مركز محمد شيخو للثّقافة والفنّ بمدينة قامشلو شمال وشرق سوريّا، العشرات من أهالي المدينة، وممثّلون عن الأحزاب السّياسيّة، وعددٌ من المُثقّفين.

المحاضرة تطرّقت إلى مجمل التّطوّرات السّياسيّة والعسكريّة على الأراضي السّوريّة، حيثُ أُلقيت من قبل مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ صالح مسلم، بينما ألقى المحاضرة الأخرى الّتي تحدّثت عن سبل توحيد خطاب الحركة السّياسيّة الكرديّة في روج آفا سكرتير حزب اليسار الكردّي في سوريّا محمّد موسى.

ومن جهته نوّه صالح مسلم في بداية حديثه إلى أنّ الشّعب الكرديّ جرى استخدامه من قبل الأنظمة المعادية لقضيّته كوقود لحروبها، ثمّ تتركه في نهاية المطاف دون الحصول على أبسط حقوقه.

وبيّن مسلم أنّ الصّراع بين الأطراف في سوريّا هو صراع على السّلطة، فقال: "ما فعلناه نحنُ في شمال وشرق سوريّا نظّمنا أنفسنا مع المكوّنات الأخرى الّتي تعيش معنا، وأسّسنا مشروعنا وإدارتنا، وهي منظّمة من كافّة الجوانب، ومن الممكن أن يكون مشروعنا لحلّ الأزمة في كلّ سوريّا".

وأضاف مسلم: "نظّمنا قوّتنا العسكريّة، وواجهنا شذّاذ الآفاق الّذين لم تستطع جيوش العالم الوقوف أمامها، وتصدّينا لهم حتّى دحرناهم"، وأردف: "نحنُ لا نطالب بالكثير، فلدينا إدارتنا الذّاتيّة الّتي تحمي وتصون حقوق جميع المكوّنات الّتي تآلفت فيما بينها، ولا نريد سوى أن يعيش الجميع بحرّية وسلام وتآخي".

وأكّد صالح مسلم أنّهم لا يسعون إلى تجزئة سوريّا، فقال :"نحن لسنا انفصاليّين، ولسنا مخرّبين، كما تتّهمنا بعض الأطراف السّوريّة، على العكس نحن من حافظنا ونحافظ على وحدة سوريّا من الانفصال والانقسام والاحتلال".

وشدّد مسلم أنّ أيّ حلّ للأزمة السّوريّة يجب أن يضمن اللّامركزيّة لسوريّا، وضرورة صون مكانة قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وخصوصيّتها.

وأعرب مسؤول العلاقات الخارجية لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ صالح مسلم عن انفتاحهم واستعدادهم للحوار، وبيّن أنّ النّظام السّوريّ لا يزال مُتمسّكاً بذهنيّته السّلطويّة الإقصائيّة.

من جانبه تطرّق سكرتير حزب اليسار الكرديّ في سوريّا محمد موسى إلى المبادرات الّتي أُطلقت سابقاً لتوحيد القوى الكرديّة، وبعض أسباب فشلها وانكسارها وخلفيّاتها السّياسيّة.

وأكّد أنّ معظم القوى الإقليميّة والعالميّة المتدخّلة في المنطقة تحاول إبادة الشّعب الكرديّ تحتَ مسمّيات مختلفة، وتسعى للهيمنة واحتلال أرض الكرد، وطردهم منها، كما تفعل تركيّا اليوم.

وأشار إلى العديد من المبادرات الّتي طُرحت خلال الأزمة السّوريّة لا سيّما مبادرة المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ فرع روج آفا، وعدم مشاركة بعض الأطراف السّياسيّة فيها، وأثنى على مبادرة القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، وسعيه لتحقيق الوحدة الوطنيّة الكرديّة.

ورحّب محمد موسى بفتح أحزاب المجلس الوطنيّ الكرديّ مكاتبهم في مدينة كوباني، وتمنّى أن تكون خطوة لبناء الثّقة، وطالب في نهاية حديثه جميع الأطراف السّياسيّة الكرديّة التّقرّب من المبادرة بمسؤوليّة وجدّيّة لإنجاحها.

(أس- ب ر/ل)

ANHA