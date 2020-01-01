سياسيّ: الكرد يمرّون بمرحلة إثبات الوجود ويجبُ توحيد الصّفوف لحماية المكاسب

السّياسيّ والإداريّ في مكتب العلاقات بمجلس سوريّا الدّيمقراطيّة (مكتب حلب) بدران حمو تحدّث لوكالتنا حول ضرورة وحدة الصّفّ الكرديّ خلال المرحلة الحاليّة، والعوائق الّتي تمنع تحقيقها.

وقال حمو: إنّ المرحلة الّتي نمرّ بها هي مرحلة مهمّة لمستقبل الشّرق الأوسط عامّة بكافّة مكوّناته " لكن الكرد يمرّون بمرحلة خاصّة بهم، وهي مرحلة إثبات الوجود في التّاريخ، " لأنّه كما نعلم منذ الأزل يتمّ تهميش الهويّة والقوميّة الكرديّة من قبل الدّول المُحتلّة بهدف خيرات هذا الشّعب".

ونوّه حمو إلى سعي الأحزاب إلى تحقيق المصالح الحزبيّة والشّخصيّة والعائليّة من أهمّ أسباب عدم توحيد صفوف الشّعب الكرديّ، يضاف إليها أيضاً سياسة التّهجير والتّفرقة والتّدمير التي مارستها الدّولة المحتلّة بهدف إبادة الشّعب الكرديّ.

وأضاف: "ونتيجة لهذه السّياسات الّتي أثّرت على جميع المكوّنات، تمّ تشكيل شرخ ليس بين الكرد أنفسهم فحسب بل بين العرب والكرد والسّريان، وكلّ المكوّنات الموجودة في المنطقة.

ولأجل تجاوز هذه الحالة أشار حمو إلى ضرورة تخلّي الأحزاب السّياسيّة عن المصالح الحزبيّة الضّيّقة والعائليّة والعشائريّة، والجلوس في إطار مؤتمر وطنيّ كرديّ شامل.

وأردف السّياسيّ بدران حمو حديثه بالقول: "إنّ القوى الكرديّة عندما تتوحّد في أجزاء كردستان الأربع، يمكن لها أن تحافظ على المكتسبات المتحقّقة، إلى جانب العمل على إنهاء الخلافات الضّيّقة، وترجيح ما يقع في مصلحة الجميع".

وأنهى السّياسيّ والإداريّ في مكتب العلاقات بمجلس سوريّا الدّيمقراطيّة (مكتب حلب) بدران حمو حديثه بالقول: "إنّنا نرى أنّ موقف القائد العام لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، الّذي دعا إلى توحيد الجهود للوقوف أمام الاحتلال، إيجابياً ويفتح المجال للعمل على توحيد الصّفوف، وإنهاء المجازر الّتي تُرتكب بحقّ شعبنا في روج آفا أو باقي أجزاء كردستان والحفاظ على المكتسبات المتحقّقة". ورأي حمو أنّ عام 2020 سيكون شاهداً على ولادة "العائلة الكرديّة الموحّدة".

(ك)

ANHA