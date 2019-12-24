سياسيّ كرديّ: الرّؤية الخاطئة لبعضِ الأطرافِ السّياسيّة كانت سبباً لعدم انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ

يناقشُ الرّأي العام في روج آفا في الآونة الأخيرة موضوع وحدة الصّفّ الكرديّ خاصّة بعد المبادرة الّتي أطلقها القائد العامّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، وكذلك المبادة الّتي أطلقتها الإدارة الذّاتيّة بخصوص المجلس الوطنيّ الكرديّ.

عضو اللّجنة المركزيّة للحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ السّوريّ شكري حمو تحدّث لوكالتنا بصدد الموضوع، وأكّد دعم ومساندة مبادرة وحدة الصّفّ الكرديّ، كما شدّد على ضرورة عقد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ في هذه المرحلة الحسّاسة الّتي يمرّ بها الشّعب الكرديّ.

وأضاف حمو "المطلوب هو توحيد الصّفّ الكرديّ، وحماية الشّعب من المخاطر والهجمات؛ لأنّ أعداء الشّعب الكرديّ يوحّدون صفوفهم".

ونوه حمو إلى أن الرؤية الخاطئة لبعض الأحزاب منذ بداية الازمة، وخاصة تلك التي توجهت منذ البداية للعمل تحت سقف الائتلاف السوري، كانت سبباً لعدم انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ، وأضاف "كان المطلوب تنظيم المجتمع مثل باقي الأحزاب التي عملت لخدمة الشعب والتي لعبت دوراً بارزاً في تأسيس الإدارة الذاتية في روج آفا".

وتابع حمو "المجلس الوطنيّ الكرديّ في سوريّا لم يلتزم بقراراته الّتي أصدرها، ومن أهمّ تلك القرارات هو خروج جميع الأحزاب من كتل المعارضة الّتي لا تعترف بحقوق الشّعب الكرديّ، والأحزاب المنضوية في المجلس الوطنيّ الكرديّ لم تلتزم بذلك، وانضمّت إلى صفوف الائتلاف، في حين التزمت الأحزاب الّتي كانت في هيئة التّنسيق بتجميد عضويتها".

وأضاف حمو "إنّ المصلحة الشّخصيّة والحزبيّة الضّيّقة وخاصّة بعض الأحزاب الرّئيسيّة لم تخطو خطوات جدّية، كانت سبباً في تأخر انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ، وفي حال الابتعاد من المصالح الحزبيّة الضّيّقة نستطيع الجلوس على طاولة واحدة، وتأسيس مرجعيّة كرديّة مشتركة".

أشار حمو إلى أنّ المطلوب في هذه المرحلة الصّعبة والحسّاسة هو الإسراع في عقد المؤتمر الكردستانيّ لتوحيد الرّؤى السّياسيّة الكرديّة.

وفي نهايةِ حديثه أكّد عضو اللّجنة السّياسيّة في الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ السّوريّ شكري حمو بقوله: " إنّ الشّعب الكرديّ لا يتطلّع إلى التّناقضات بينَ الأحزاب السّياسيّة، بل إنّ الشّعب يطلب توحيد الرّؤى السّياسيّة بما يساهم في الحدّ من الهجمات والاعتداءات على السّاحة الكردستانيّة عامّة".

(ك)

ANHA