سياسيّ كرديّ: الأطراف الّتي لا تؤيّد الوحدة تفضّل مصلحتها الحزبيّة الشّخصيّة على حساب القضيّة الكرديّة

وحول أهمّيّة انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ في هذه الظّروف الحسّاسة الّتي تتعرّض لها كردستان عامّة، أجرت وكالتنا لقاءً مع عضو اللّجنة المركزيّة في حزب الوحدة الكرديّ الدّيمقراطيّ في سوريا خبات محمّد.

وتطرّق محمّد إلى المبادرة الّتي أطلقها المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ، وقال: إنّها مبادرة جيّدة، ويتطلّب من جميع القوى والأحزاب السّياسيّة دعم هذه المبادرة، "وخاصّة في هذه الظّروف الّتي تمرّ بها روج آفا من هجمات وحشيّة من قبل الاحتلال التّركيّ".

وأضاف محمّد "لمواجهة هذهِ الهجمات الوحشيّة يتطلّب موقفاً قويّاً لمواجهتها، ولتقوية هذه المواجهة يجب توحيد الحركة السّياسيّة الكردستانيّة عامّة، لذا نحن كحزب سياسيّ في روج آفا وحول اللّقاءات التّشاوريّة الّتي تمّ انعقادها قبل عامين في كلّ جزء كردستانيّ حسب ظروفهم الجغرافيّة لدعم وانعقاد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ حال انعقاده".

وحول اللّقاءات التّشاوريّة الّتي عُقدت في الفترات الماضية قال محمّد: "انعقدت عدّة لقاءات تشاوريّة في روج آفا قبل احتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي من قبل تركيا"، وأضاف "في هذه المرحلة الحسّاسة الّتي تمرّ بها روج آفا والّتي نعتبرها تهديداً حقيقيّاً وجدّيّاً وقبل فوات الأوان، يتطلّب ضرورة وأهمّيّة المبادرة لانعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ".

وحول عدم انعقاد المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ قال محمّد: "ليس بجديد ما تمّ العمل عليه لانعقاد المؤتمر الوطنيّ من قبل KNK، ومنذ عشرات السّنين سعت إلى انعقاده، والسّؤال الّذي يطرح على الحركة السّياسيّة لماذا لم ينعقد المؤتمر إلى الآن".

محمّد أكّد على ضرورة توحيد الصفّ الكرديّ على مستوى الحركة السّياسيّة الكردستانيّة وترتيب الأولويّات، لأنّ المصلحة العليا أسمي من المصالح الخاصّة، وأضاف "بعض الأطراف الّتي لا تؤيّد المبادرة في هذه المرحلة يفضّلون مصالحهم الحزبيّة على حساب وحدة الشّعب الكرديّ".

(ك)

ANHA