سياسي: لحماية الشعب الكردي في سوريا يجب علينا أن نسعى للوحدة

أصدرت مساء الأمس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً لتوحيد الخطاب السياسي الكردي بمبادرة قوات سوريا الديمقراطية، وأكّدوا بأنه لا يوجد عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية، وعمل نشاطاتهم دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية.

كما أن المؤتمر الوطني الكردستاني دعا في مناسبات عدة الشعب الكردي والأحزاب الكردية إلى الوحدة، ورغم أن الشعب أعلن دعمه لمبادرة المؤتمر الوطني الكردستاني KNK، إلا أن عدد من الأحزاب وخاصة أحزاب المجلس الوطني الكردي لم تنضم إلى المبادرة لارتباطها بأجندات ومخططات دول خارجية أبرزها الاحتلال التركي وما يسمى بـ "الائتلاف السوري".

ويقول عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، فرهاد درويش، بخصوص وحدة الصف الكردي "نحن كحزب تقدمي منذ البداية ننادي بالوحدة، لنعرف كشعب كردي في سوريا ما هي مطالبنا".

وأضاف درويش "عندما نقدم قضيتنا للعالم يجب في الأول أن نكون متحدين، وخاصة بعد هجوم الدولة التركية على شمال وشرق سوريا واحتلال أراضيها، في هذا الوقت الوحدة ضرورية للتصدي لهذه الهجمات".

وأشار فرهاد درويش، بأنهم لا يطالبون بوحدة الحركة، ولكن "يجب على مبادرتنا أن تكون مُوحدة، كما أن بعض الأحزاب متعاونة من أجل وحدة الصف الكردي".

ورأى دوريش، كثرة الأحزاب الكردية في سوريا ستكون "عائقاً" أمام وحدة الصف الكردي، وتابع "عند مناشدتنا للأحزاب السياسية من أجل وحدة الصف الكردي، ترد الأحزاب بأنها جاهزة للوحدة، ولكننا إلى الآن مصابون بالخيبة لعدم حصولنا على أي نتيجة".

وفي النهاية ناشد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، فرهاد درويش، باسم حزبه جميع الأحزاب السياسية للسعي لوحدة الصف الكردي، وقال "لنُظهر للعالم - بأننا كشعب كردي في سوريا- ما هي مطالبنا، وللتصدي للهجمات التركية، وحماية الشعب الكردي في سوريا يجب علينا السعي للوحدة الصف الكردي".

(هـ ن)

ANHA