سوريا المستقل تختار أعضاء مجلسها في الرقة وتؤكد أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة

تحت شعار " سوريا ديمقراطية لا مركزية ..ترسيخ الإدارة الذاتية ... تعزيز قوات سوريا الديمقراطية" عقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول في مدينة الرقة في صالة التاج, لينتخب أعضاء مجلس المدينة للحزب.

حضر المؤتمر الذي بدأ بدقيقة صمت، أعضاء عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، ووجهاء وشيوخ عشائر الرقة، بالإضافة إلى أعضاء الحزب وعدد من أبناء المدينة.

أُلقيت الكلمة الافتتاحية من قبل الإداري في المجلس المدني للرقة، قاسم محمد, أوضح فيها أن "سوريا بحاجة إلى موجّه لآمال جماهيرها بالحل السياسي الذي باتت تمثله أفكار حزب سوريا المُستقبل، في إيجاد سوريا اللامركزية التعددية الديمقراطية".

بعد ذلك قرأت ليلى مصطفى عضوة المجلس العام لحزب سوريا المُستقبل والرئاسة المشتركة لمجلس الرقة المدني التوجيهات التنظيمية والسياسية للحزب، ولفتت أن الحزب يجب أن يحمل على عاتقهِ التمثيل السياسي الحقيقي لأبناء سوريا، الذين تحولت بلادهم إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية، ومكان لتصفية حسابات الدول على حساب الدم السوري.

ونوهت ليلى مصطفى، أن المنطقة بحاجة لقيادة حكيمة تؤمن بالتعددية والديمقراطية كسبيل وحيد لتمثيل جميع المكونات مع الحفاظ على خصوصياتها, لقيادة المجتمع إلى بر الأمان.

ثم قرئ التقرير السياسي للحزب من قبل رئيس فرع حزب سوريا المُستقبل في الرقة وريفها، عبدالله الشبلي، حيثُ تطرق إلى أهم القضايا السياسية على الساحة السورية، بما فيها الهجوم المُستمر من قبل تركيا على الأراضي السورية، واحتدام الصراع وتعقيد الكثير من المسائل مما يفاقم الوضع سوءاً.

وأشار الشبلي، إلى رغبة الدول المُهيمنة على الملف السوري في إحداث مزيد من الفتن والتشرذم بين أبناء سوريا لخدمة مصالحها.

بعد ها فُتح باب الانتخاب أمام الحضور لاختيار أعضاء لمجلس المدينة ورئيس للمجلس، حيثُ انتُخب أحمد السالم رئيساً لمجلس المدينة, كما انتُخب 21 عضو/ة لتمثيل مجلس المدينة.

وفي نهاية أعمال المؤتمر قرأ أحمد السالم رئيس مجلس المدينة المُنتخب حديثاً البيان الختامي، الذي أكّد على تطوير الحزب، ونشر أفكاره، بما يخدم وحدة الأراضي السوريّة.

وأجمع المؤتمرون على الالتزام بالحل السياسي للأزمة السورية برعاية دولية، وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للحل.

(ح م- ع ع/هـ ن)

ANHA