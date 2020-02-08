سلسلة من الاجتماعات في كوباني بذكرى المؤامرة الدولية على أوجلان

وبمبادرة من حزب الاتحاد الديمقراطي، مؤتمر ستار وتنظيم المرأة في لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي، نظمت في مدينة كوباني ونواحيها بالإضافة إلى ناحية صرين عدد من الاجتماعات بمناسبة اقتراب حلول الذكرى السنوية الـ21 للمؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبدالله أوجلان.

ويصادف يوم الـ15 من شباط/فبراير الجاري الذكرى السنوية الـ21 للمؤامرة التي طالبت القائد عبدالله أوجلان عام 1999 على يد استخبارات الدولة التركية وبتواطؤ دولي ما أدى إلى اعتقال أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي.

ورفضا للمؤامرة واستنكارا لها، تنظم في مقاطعة كوباني منذ أيام عدة سلسلة اجتماعات ينظمها مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي وتنظيم المرأة في لجنة التدريب في المجتمع الديمقراطي.

واليوم، نظمت اجتماعات عدة في كل من مدينة كوباني وناحية شيران وبلدتي شيران وطاشلوك التابعتين لها بالإضافة إلى ناحية صرين.

وحضر الاجتماعات العشرات من الأهالي، وأعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية في المقاطعة.

وفي الاجتماع الذي عقد في ناحية صرين، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بيمان آيدن كلمة استنكرت فيها المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

وقالت "كان القائد أوجلان يقول بأنه عندما بدأ بالنضال، كان يعلم بأنه يسير في طريق أشبه بحفر بئر بإبرة صغيرة، حينها كانوا يقولون بأن الكرد غير موجودون، أنكروا وجود الكرد حتى بدأ أوجلان بالنضال ووقف بوجه الهادفين إلى القضاء على وجود الكرد".

وفي ختام حديثها قالت بيمان آيدن بأن أعداء الشعب الكردي تآمروا على أوجلان لإسقاط القضية الكردية وثورة حركة التحرر الكردستانية، لكنها أكدت بأن ذلك لم ينجح بفضل نضال الشعب ووقوفه خلف فكر أوجلان.

ثم في نهاية الاجتماع، عرض مقطع مصور تضمن تفاصيلا عن المؤامرة التي طالت أوجلان.

(ه ح/ج)

ANHA