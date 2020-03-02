سلسلة اجتماعات في حلب والشهباء بمناسبة يوم المرأة العالمي

ونظّم مؤتمر ستار في مدينة حلب ثلاثة اجتماعات بمشاركة عشرات النساء من المكون العربي، والكردي والتركماني.

في الاجتماعين اللذين عُقدا في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود وحي الأشرفية تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار سهام بلال، وهنأت جميع النساء الكادحات في العالم بالمناسبة، وأشارت إلى أن :"الثامن من آذار هو تخليد لذكرى المناضلات اللواتي تصدرن صفوف الاحتجاجات والإضرابات، وقدمن التضحيات من أجل تحسين ظروف المرأة".

وتطرقت سهام إلى أن القائد عبد الله أوجلان هو الذي أنار درب المرأة المناضلة لتنال حريتها، ففي ثورة روج آفا أثبتت نفسها بإرادتها وفكرها، والدليل أن وحدات حماية المرأة هي التي حققت انتصارات على أكبر تنظيم إرهابي كداعش".

وفي الاجتماع الذي عُقد في القسم الشرقي من الشيخ مقصود، قالت الإدارية في مؤتمر ستار هيلين يكتا:" نُهنئ 8 آذار على جميع النساء وشهداء الحرية".

وعن دور المرأة الريادي في ثورة روج آفا أشارت هيلين" استطاعت المرأة أن تنجز الكثير من المهام الواقعة على عاتقها، بدءاً من المجتمع ووصولاً إلى الرئاسة المشتركة على الصعيد السياسي والعسكري".

الشهباء

في السياق ذاته، عقد اتحاد المرأة الحرة ثلاثة اجتماعات في قرية الوحشية، وغرناطة وحساجك التابعة لناحية فافين في مقاطعة الشهباء.

الاجتماعات الثلاث بدأت بدقيقة صمت، ثم تحدثت العضوة في لجنة العدالة الاجتماعية للشهباء أمل إسماعيل عن وضع القائد عبد الله أوجلان، ومبادرته من أجل تحرير المرأة، وممارسة الحياة الطبيعية.

وتطرقت أمل إلى يوم الـ8 من آذار، اليوم العالمي للمرأة، ودور المرأة في الاتحادات والمجتمع وأهمية هذا اليوم، وقالت:" أحيت المرأة نفسها في جميع المراحل السياسية والدبلوماسية، فالعديد من النساء في شمال وشرق سوريا أصبحن سياسيات وعسكريات".

وقالت أمل إن المقاومة التي أبدتها النساء السوريات مقاومة عظيمة، حيث أصبحن قدوة لجميع نساء العالم.

في الختام حثت أمل إسماعيل النساء على المشاركة في الاحتفاليات والفعاليات التي ستُعقد في يوم 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة.

(س ر- م ح/س و)

ANHA