سقوط مقاتلة مصرية ومصرع قائدها

وقال المتحدث باسم الجيش المصري أحمد الرفاعي في بيان مقتضب إن طائرة مقاتلة سقطت في إحدى مناطق التدريب ما أسفر عن مقتل قائدها. وقال الرفاعي أن العمل جار لتحديد سبب سقوط الطائرة.

وقام الجيش المصري بعدد من المناورات التدريبية مؤخرا من بينها "قادر 2020" التي شاركت فيها القوات البرية والدفاع الجوي.

ونفذت البحرية المصرية مؤخرا عملية برمائية بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك وسط التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد قرار أنقرة إرسال قوات إلى الجارة ليبيا لدعم حكومة الوفاق وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وارتفع مستوى التصعيد في منطقة شرق المتوسط بعد قرار أنقرة إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.

واتفقت أنقرة وحكومة السراج على ترسيم الحدود البحرية بينهما، وهو القرار الذي أثار انتقادات من مصر واليونان وقبرص.

وبعد مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، تشعر الجارة مصر بالقلق كونها على خلاف استراتيجي مع أنقرة ليس فقط في ما يتعلق بالشأن الليبي بل في عدد من الملفات الخاصة المنطقة من بينها التنقيب في المتوسط.

المصدر: وكالات