سرطان عنق الرحم والوقاية منه عنوان محاضرة توعوية في الحسكة

أقيمت المحاضرة في قاعة حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة الحسكة, حضرها الرئاسة المشتركة للجنة الثقافة والفن والعشرات من نساء الناحية, وعضوات مؤتمر ستار.

بعد الوقوف دقيقة صمت, ألقت الاختصاصية النسائية هيام الغديري المحاضرة، وتطرقت إلى أسباب وأنواع سرطان عنق الرحم، وطرق الوقاية وقالت:" سرطان عنق الرحم هو نوع من أنواع السرطانات يبدأ في الخلايا المصفحة لعنق الرحم ويكون على شكل عامود، والسبب الرئيسي له هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، وهو نوع من أنواع الفيروسات يسبب الثآليل التناسلية".

وأضافت: عند الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري يمنع جهاز الجسم المناعي الفيروس من إحداث الضرر, ورغم ذلك ينجو الفيروس لسنوات في نسبة صغيرة من الأشخاص, ويشارك في تحوّل بعض خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.

وأشارت هيام بأنه كلما كان الكشف عن السرطان مبكراً تكون طرق العلاج ونسبة الشفاء أكبر.

وحول توعية النساء قالت الإدارية في رابطة المرأة المثقفة في قامشلو آهين محمد بأنه يتوجب على النساء الوقاية من هذا النوع من السرطانات عبر الاهتمام بصحتها و إجراء فحوصات شهرية للوقاية منها.

في نهاية المحاضرة أجابت الأخصائية هيام الغديري عن أسئلة الحضور.

(كروب/س و)

ANHA