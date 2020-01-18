سبل الوقاية من سرطان عنق الرحم موضوع محاضرة في قامشلو

ويصادف شهر كانون الثاني من كل عام اليوم العالمي للوقاية من مرض سرطان عنق الرحم، حيث تقام العديد من النشاطات التوعوية في مختلف أنحاء العالم.

وفي مدينة قامشلو نظمت رابطة المرأة المثقفة محاضرة توعية حول موضوع الوقاية من سرطان عنق الرحم حضرتها العشرات من المعلمات.

وألقيت المحاضرة من قبل المستشارة الصحية في الهلال الأحمر الكردي عدلة أيو التي تحدثت حول سبل الوقاية من سرطان عنق الرحم، كما شرحت أسباب هذا المرض مستعينة بالصور التوضيحية. وحثّت النساء على مراجعة الأطباء المختصين للكشف المبكر عن مرض سرطان عنق الرحم.

ونصحت عدلة أيو جميع النساء باتباع سلسلة عادات حياتية من شأنها الوقاية من سرطان عنق الرحم منها الإقلاع عن التدخين وتجنب زيادة الوزن.

(ك)

ANHA