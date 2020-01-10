ساسة: نهج الأمة الديمقراطية هو الحل الأمثل لقضايا الشعوب واستمرار العزلة يعني استمرار الصراع

تواصل دولة الاحتلال التركي فرض وتشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان، في محاولة لكسر إرادة المقاومة لدى الشعب الكردي والنيل من تطلعات شعوب المنطقة.

عدد من الساسة في ناحية كركي لكي عبّروا عن شجبهم لاستمرار العزلة على أوجلان وأكدوا أن استمرار العزلة على أوجلان يعني استمرار الحروب والنزاعات في المنطقة.

السياسي عكيد عبدالمجيد استنكر في بداية حديثه العزلة والمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، مشيراً إلى أن الهدف من المؤامرة هو القضاء على هوية الشعب الكردي.

عبد المجيد أكد أن السلطات التركية تشدد العزلة وتفرض عقوبات مختلفة لمنع وصول أفكار القائد أوجلان إلى الشعوب، وأضاف "أفكار أوجلان هي ملحمة النضال والمقاومة والإنسانية والديمقراطية للشعوب أجمع، ولذا تحاول السلطات التركية إبعاد أفكار أوجلان عن الشعوب وخاصة الشعب الكردي".

سجن إيمرالي مدرسة للنضال

وأضاف عكيد عبد المجيد: "القائد عبدالله أوجلان جعل من سجن إيمرالي مدرسة للنضال والمقاومة، فمن سجنه أرسل مشروع الأمة الديمقراطية للشعب الكردي، وسبل الحل السلمي للأزمات الراهنة في الشرق الأوسط. لدى القائد أوجلان النهج صحيح من أجل حل أزمات الشرق الأوسط، وفق نهج أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

مشروع الأمة الديمقراطية مفتاح حل أزمات المنطقة

وحول دور القائد أوجلان في حل أزمات المنطقة قال عبد المجيد: "مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه أوجلان لنا يعتبر أساساً لحل مشاكل المجتمع والصراعات الطائفية والقومية والدينية، لأن النظرية القائمة على التعايش المشترك بين كافة المكونات هي أفضل حل لنا، ونقول إن استمرار العزلة على القائد يعني استمرار النزاعات والصراعات في الشرق الأوسط ".

وبدوره أشار السياسي محمود يحيى إلى أن المؤامرة على القائد عبدالله أوجلان مستمرة، وأضاف "في الآونة الأخيرة، فرضت السلطات التركية عقوبات إضافية من أجل عدم لقاء محاميه به، لتضمن تركيا بتلك الخطوات عدم انتشار فكر وفلسفة القائد بين الشعوب في الشرق الأوسط وإغلاق طريق الحرية أمام الشعب الكردي".

وأضاف يحيى: "يريدون من خلال فرض العزلة على القائد أوجلان كسر إرادة الشعب الكردي الذي سيصبح وهماً بالنسبة لهم، لأن إرادة الشعوب لا تنكسر، وبحسب قراءتنا لكتب القائد نرى أن أفكاره تنادي بحرية الشعوب وتأسيس نظام ديمقراطي بين الشعوب، من خلال مبدأ التعايش المشترك ونشر السلام في الشرق الأوسط، ونحن نراها الحل الأمثل للأزمات الراهنة".

(ك)

ANHA