ساسة الكرد: المُجتمع الكرديّ مع الوحدة الوطنيّة لكن بعض الأطراف السّياسيّة تعرقل هذه المساعي

بالتّزامن مع اشتداد الهجمات الّتي تستهدف وجود الشّعب الكرديّ ومكتسباته في جميع أجزاء كردستان تتصاعد المطالب الشّعبيّة بضرورة تحقيق الوحدة الوطنيّة لمواجهة هذه الهجمات. المُجتمع الكرديّ يحمّل الأحزاب والأطراف السّياسيّة عرقلة مساعي الوحدة الوطنيّة.

السّياسيّ رضوان آكري تحدّث لوكالتنا حول الموضوع، وشدّد على أهمّيّة وحدة الصفّ الكرديّ "لحماية المكتسبات الّتي تحقّقت بفضل دماء الشّهداء".

آكري أكّد أنّ المُجتمع الكرديّ يطالب بالوحدة الوطنيّة لكن الّذي يعرقل هذه المساعي هي بعض الأطراف والأحزاب السّياسيّة.

وأضاف آكري "تلك الأحزاب تضع المصالح الحزبيّة والمنافع المادّيّة أمام المصلحة العامّة، حتّى أن بعضهم باتوا ناطقين باسم العدوّ الّذي يستخدمهم كأدوات لتفرقة أبناء الشّعب الواحد. وظهر ذلك جليّاً وبشكل واضح منذ احتلال مدينة عفرين الّتي حرم أطفالها حتّى من حقّ التّعلم باللّغة الأم بل فرضت عليهم اللّغة التّركيّة والعربيّة، فهل هذه هي إنجازات هذه الأحزاب الّتي تدّعي أنّها كرديّة؟..".

آكري نوّه إلى الهجمات إنّها لا تستهدف منطقة محدّدة من كردستان، وأشار بهذا الصّدد إلى موقف دولة الاحتلال التّركيّة من جنوب كردستان "باشور كردستان لم تسلم من هجمات تركيا، الّتي تصفها بشمال العراق وتكرّر في تصريحاتها أنّها لن تسمح بإقامة وطن كرديّ، ممّا يتعارض مع جميع مصالح الكرد في العالم، فلنتوحّد على كافّة الصّعد الدّبلوماسيّة والسّياسيّة ولنضع العوائق جانباً لحماية وجودنا وتاريخ أجدادنا".

أمّا عضوة المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ لازكين محمّد فقالت: إنّ وحدة الصفّ الكرديّ كفيلة بإفشال مُخطّطات تركيا الاستعماريّة، وصمت الرّأي العام العالميّ حيال الاحتلال التّركيّ لأراضي سوريا وجنوب كردستان، وأضافت "من الضّروريّ جدّاً في هذه مرحلة توحيد الصفّ الكرديّ لمواجهة المساعيّ الاستعماريّة للدّولة التّركيّة".

وتابعت لازكين محمّد "لقد بذل المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ نضالاً مريراً من أجل تعزيز وحدة الصفّ الكرديّ، ولكن الدّولة التركيّة تبذل كلّ ما بوسعها للنّيل من وحدة الشّعب الكرديّ، والآن تسعى تركيا إلى احتلال جنوب كردستان بعد احتلال سري كانيه وتل أبيض وقبلها عفرين".

وقالت عضوة المؤتمر الوطنيّ الكردستانيّ لازكين محمّد "نحن بدورنا مع كلّ خطوة في توحيد الصفّ الكرديّ ومواجهة العدوان والغزو التركيّ على الشّعب الكرديّ في سوريا، كما نضمّ صوتنا إلى جميع الأصوات الّتي تدعو إلى إنجاح عقد مؤتمر وطنيّ كردستانيّ في هذه الأوقات الّتي تمرّ بها كردستان".

(ك)

ANHA