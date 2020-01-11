زينب محمود أصيبت بينما كانت تحاول إنقاذ أطفالها من القصف التركي

وقصف قبل قليل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في مقاطعة عفرين المحتلة، قرية باشمرة التابعة لناحية شيراوا بعشرات القذائف.

وأدى القصف لإصابة المسنة زينب محمود حمادة البالغة من العمر 56 سنة في ساقها اليسرى.

وقال زوج زينب، محمد حمادة "قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتنا باشمرة منذ قليل واصيبت زوجتي على الفور في ساقها اليسرى عندما كانت تحاول إخراج أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة لمكان آمن".

وشدد حمادة بأن "هذه ليست المرة الأولى التي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قريتنا بشكل وحشي".

والجدير بالذكر بأن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ارتكب في الـ 2 من كانون الأول من العام المنصرم، مجزرة بحق الأطفال المهجرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء القاطنين في ناحية تل رفعت مما أدى لاستشهاد ثمانية أطفال ورجلين، وإصابة 12 مواطناً أخرين.

(ف إ/م)

ANHA