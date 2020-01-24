زلزال بقوّة 7 درجات مركزه شرق تركيّا ويمتدّ حتّى سوريّا والعراق_تم التّحديث أعلن المركز الأوروبّيّ المتوسّطي لرصد الزّلازل، مساء اليوم الجمعة، أنّ زلزالاً تتراوح قوّته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيّا، وامتدّ حتّى العراق وسوريّا. خبر 24 كانون الثاني 2020, الجُمُعَةُ - 20:08 2020-01-24T20:08:00 مركز الأخبار هذا وشعر أهالي مناطق شمال وشرق سوريّا بالهزّة الأرضيّة الّتي لم تدم طويلاً. المصدر: وكالات إقرأ أيضاً جيشُ الاحتلال التّركيّ ومرتزقته يهاجمون قرى تل تمر، والمجلس السّريانيّ يحبطها شنّ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته هجمات على قرى ت... الاحتلال التّركيّ يوسّع قصفه على قرى كري سبي واستطلاعه يحوم فوق الشّهباء وشيراوا يواصلُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قرى كري ... تحليق لطيران الاستطلاع وقصف على قرى كري سبي يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قرى كري سبي و... الموقع القديم