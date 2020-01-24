زلزال بقوّة 7 درجات مركزه شرق تركيّا ويمتدّ حتّى سوريّا والعراق_تم التّحديث ​​​​​​​أعلن المركز الأوروبّيّ المتوسّطي لرصد الزّلازل، مساء اليوم الجمعة، أنّ زلزالاً تتراوح قوّته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيّا، وامتدّ حتّى العراق وسوريّا.