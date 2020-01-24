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زلزال بقوّة 7 درجات مركزه شرق تركيّا ويمتدّ حتّى سوريّا والعراق_تم التّحديث

​​​​​​​أعلن المركز الأوروبّيّ المتوسّطي لرصد الزّلازل، مساء اليوم الجمعة، أنّ زلزالاً تتراوح قوّته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيّا، وامتدّ حتّى العراق وسوريّا.
خبر 2020-01-24T20:08:00 مركز الأخبار

هذا وشعر أهالي مناطق شمال وشرق سوريّا بالهزّة الأرضيّة الّتي لم تدم طويلاً.

المصدر: وكالات

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