زراعة الشدادي تُنهي تسليم البذار والمحروقات لمزارعي الناحية 

يعتمد أهالي إقليم الجزيرة بشكل عام على الأراضي الزراعية في تأمين لقمة عيشهم، وهي المصدر الأساسي لكل عائلة من عوائل الريف.

الإدارة الذاتية الديمقراطية ساهمت وبشكل فعّال في زيادة الرقعة الزراعية في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، وبالأخص الجزيرة كونها منطقة زراعية، وتُعتبر الخزان الأول للقمح أو ما يعرف بـ "الذهب الأصفر"، وذلك من خلال تأمين البذار والأسمدة، وإدخال أنواع جديدة من البذار.

في ظل الهجوم التركي ومرتزقته داعش وجبهة النصرة على مناطق شمال وشرق سوريا، بقيت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية في المناطق التي احتلتها تركيا ومرتزقتها دون زراعة، كما أن بعض المزارعين في بعض المناطق الحدودية لم يتمكنوا من زراعة أرضهم نتيجة استهدافهم من قبل الجندرمة التركية على الحدود.

ورغم هجوم الاحتلال التركي إلا أن المؤسسات المعنية بمجال الزراعة بقيت تُقدم الخدمات للمزارعين، وإحدى النواحي التي قُدمت لها هذه الخدمات هي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال سوريا.

ورخّصت لجنة الزراعة في الناحية 1115 بئر زراعي , 315 بئراً منها لمنطقة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة, فيما بلغ عدد الرخص للعام 2019/2020 ، 315 تنظيم زراعي 110 منها لتل الشاير.

الإداري في لجنة الزراعة بناحية الشدادي، عبد المجيد العبيد، أكّد أن عدد الرخص الزراعية على سرير نهر الخابور وصلت 65 رخصة زراعية.

ولفت عبد المجيد العبيد، أنه تم توزيع مادة المحروقات على المزارعين بشكل متساوٍ، حيث استحق الدونم على الآبار 15 لتر من مادة المازوت و8 لترات للدونم على نهر الخابور.

وأشار العبيد، أن استحقاق الدونم الزراعي من مادتي القمح والشعير لكافة الرخص هو 15 كغ للدونم الواحد, وبلغت المساحات المروية 8400 دونم للآبار و5000 دونم على سرير الخابور.

أما بالنسبة للمزارعين الذين أُحرقت محاصيلهم في الموسم الماضي، فقد نوّه العبيد، أن مساحة الدونمات المحروقة في الموسم الماضي بلغ 14 ألف دونم, حيث تم توزيع البذار عليها كالتالي: 30 كغ من القمح للدونم المروي و15 كغ للدونم البعلي، وذلك حسب الإمكانات المتاحة للجنة الزراعة في الناحية.

(هـ ن)

ANHA