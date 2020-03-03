زراعة 100 شجرة في ديرك بمناسبة يوم المرأة العالمي

وتوجهت صباح اليوم العشرات من عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني في ديرك إلى حديقة 4 نيسان في حي الشهيد خبات لزراعة 100 شجرة في الحديقة، بمناسبة حلول 8 آذار يوم المرأة العالمي.

وارتدت النساء الزِيّ الكردي الفلكلوري، كما حملن صور القائد عبد الله أوجلان.

الإدارية في لجنة الاقتصاد في ديرك وفاء علي ألقت كلمة هنأت فيها جميع نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأضافت "المرأة ناضلت عبر التاريخ وفي جميع الثورات ورفضت الاستبداد، حتى وصلت إلى هذه المرحلة العظيمة وحققت الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة".

وأشارت وفاء إلى "أنهن كنساء في شمال وشرق سوريا سيواصلن نضالهن حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان، ولن يقفن مكتوفات الأيدي حيال ما يتعرض له في سجن إمرالي، وطالبت بالكشف عن صحة وسلامة أوجلان.

وبعدها توجهت النساء الى الحديقة لزراعة 100 شجرة، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة إمرالي وتحيي مقاومة المرأة.

(كروب/ك)

ANHA