روسيا: محاولات إجبار النظام على التفاوض مع الإرهابيين في إدلب لن تنجح

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن محاولات إجبار النظام السوري على التفاوض مع الإرهابيين في إدلب، لن تنجح.
العالم والشرق الأوسط 2020-02-19T19:40:00 مركز الأخبار

وأكد نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، أن موسكو لن تتوقف عن دعم النظام السوري في حربه المشروعة على الإرهاب الدولي.

وشدد على ضرورة وقف تقديم الدعم والسلاح للتنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا وبينها "هيئة تحرير الشام" المعروفة سابقاً بـ"جبهة النصرة" والمدرجة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأضاف: "لقد سمعنا مؤخراً تصريحاً عن المسؤول الأمريكي الرفيع جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا) أن "هيئة تحرير الشام"، تنظيم قابل للتفاوض معه، لكن نود التأكيد أن محاولات توفير الغطاء السياسي للإرهابيين، وإرغام الحكومة السورية على التفاوض معهم، ستبوء بالفشل".

المصدر: وكالات


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