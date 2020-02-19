روسيا: محاولات إجبار النظام على التفاوض مع الإرهابيين في إدلب لن تنجح

وأكد نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الوضع في سوريا، أن موسكو لن تتوقف عن دعم النظام السوري في حربه المشروعة على الإرهاب الدولي.

وشدد على ضرورة وقف تقديم الدعم والسلاح للتنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا وبينها "هيئة تحرير الشام" المعروفة سابقاً بـ"جبهة النصرة" والمدرجة على قائمة الإرهاب الدولية.

وأضاف: "لقد سمعنا مؤخراً تصريحاً عن المسؤول الأمريكي الرفيع جيمس جيفري (المبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا) أن "هيئة تحرير الشام"، تنظيم قابل للتفاوض معه، لكن نود التأكيد أن محاولات توفير الغطاء السياسي للإرهابيين، وإرغام الحكومة السورية على التفاوض معهم، ستبوء بالفشل".

المصدر: وكالات