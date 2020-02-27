روسيا: خبراء أتراك في إدلب يحاولون إسقاط الطائرات الروسية

وتزامن هذا التصريح، الذي بثته قناة "روسيا 24" التلفزيونية أثناء عرض تقرير من إدلب شمال غربي سوريا، مع إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية التي يدعمها الجيش التركي السيطرة على بلدة النيرب في إدلب.

وأضاف المصدر: "طائراتهم والطائرات الروسية تنقذ حياة الجنود السوريين حرفيا.. الطائرات السورية والروسية توقف تقدم مسلحي المعارضة مرة بعد أخرى. لكن السماء فوق إدلب خطيرة كذلك.. مسلحو المعارضة والخبراء الأتراك يستخدمون بشكل نشط أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف".

ويأتي ذلك وسط استمرار فشل المساعي الروسية التركية للتوصل إلى تفاهمات بشأن الوضع في إدلب مع احتدام المعارك.

المصدر: وكالات