روسيا: أنقرة تزود المرتزقة بإدلب بمضادات طيران أمريكية وبالزي العسكري التركي

أفاد مصدر دبلوماسي عسكري روسي بأن تركيا تحشد بنشاط جنودا وأسلحة ومعدات عسكرية في إدلب شمالي سوريا، وتسلم جزءا ملموسا من الأسلحة لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا).

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المصدر قوله اليوم السبت إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة ونحو 200 مدرعة و80 مدفعا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المعدات يجري تسليمه لمرتزقة "تحرير الشام" الإرهابي.

وأشار إلى أن المرتزقة حصلوا من تركيا على مضادات طيران محمولة أمريكية الصنع، مضيفا أن حالات استخدام المرتزقة لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة هذه تمثل أكبر مصدر قلق اليوم، علما بأنه تم إسقاط مروحيتين للنظام السوري في المنطقة الشمالية هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أنه من دواعي القلق الخاص تزويد أنقرة المرتزقة في منطقة إدلب لخفض التصعيد بالزي العسكري التركي.

وأكد المصدر أن مرتزقة تابعين لـ"هيئة تحرير الشام" وجماعات أخرى يشاركون في القتال ضد النظام تحت قناع عناصر الجيش التركي.

وأضاف أن قوات النظام دمرت خلال أسبوع أكثر من 20 دبابة وناقلة جنود سلمتها تركيا للمسلحين في إدلب.

وكانت الخارجية الروسية في وقت سابق قد حملت الجانب التركي المسؤولية عن تصعيد التوتر في إدلب، مؤكدة أن تركيا لا تلتزم بشكل "مزمن" بتعهداتها في إطار مذكرة سوتشي.

المصدر: وكالات