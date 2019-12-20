روسيا قلقه من استقدام جنود أتراك إلى ليبيا

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

وأضاف أن إمكانية استقدام جنود أتراك إلى ليبيا يعتبر مصدر قلق لروسيا، باعتبار أن هذه الخطوة ستثير ردود فعل من قبل دول الجوار، وهو "ما يثير الكثير من التساؤلات".

وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت، أمس الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.

وأثارت الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة السراج أثارت غضب إقليمي ودولي, وأعتبر مجلس النواب الليبي ما قام به السراج خيانة عظمى.

(ي ح)