روسيا تقصف محيط تجمع القوات التركية وتعزيزات ضخمة للنظام إلى جبل الزاوية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الروسية نفذت عدة غارات جوية استهدفت محيط تجمع “القوات التركية” المتمركزة في معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب.

كما رصد “المرصد السوري” تعزيزات ضخمة لقوات النظام متمثلة بعشرات العناصر المشاة وآليات ثقيلة على محور كفر سجنة في جبل الزاوية جنوب إدلب، كما شنت الطائرات الروسية غارات جوية جديدة طالت مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوب إدلب، بالإضافة لقصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية يطال مناطق جبل الزاوية.

وسبق ذلك دخول رتل عسكري لـ ”القوات التركية” من معبر خربة الجوز الحدودي مع لواء اسكندرون مؤلف من 10 آليات توجه نحو ما تسمى نقطة المراقبة التركية المتمركزة في بلدة اشتبرق في ريف إدلب الغربي.

وتأتي هذه التطورات بعد فشل المساعي الروسية التركية بالتوصل إلى تفاهم حول التصعيد في إدلب, ومع نهاية هذا الشهر تنتهي المهلة التي وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنظام السوري.

(ي ح)