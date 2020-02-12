روسيا ترد على أردوغان: نهاجم الجماعات الإرهابية فقط

قالت وزارة الخارجية الروسية: إن روسيا والنظام يستهدفان فقط الجماعات الإرهابية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها موسكو والنظام باستهداف المدنيين.

وقال رئيس قسم التهديدات والتحديات المستجدة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين: "صرحنا أكثر من مرة وبشكل لا لبس فيه، أنه لا روسيا ولا القوات المسلحة السورية تهاجم السكان المدنيين، كل الهجمات موجهة حصرياً ضد الجماعات الإرهابية، أولئك الذين يقاتلون السلطات الشرعية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم النظام وروسيا بقتل المدنيين في إدلب، وهدد قوات النظام وطالبها بالانسحاب إلى وراء ما تسمى نقاط المراقبة التركية.

(ي ح)