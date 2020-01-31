روسيا تحاصر أردوغان في إدلب وخِدعة تركية لتمرير الأسلحة إلى طرابلس

وتطرقت الصحف العربية، اليوم الجمعة، إلى تأكيد روسيا أن الجولان هي أرض سورية ومحتلة من قبل اسرائيل، وكشف مسؤول عن خدعة تركية لتمرير أسلحة إلى طرابلس، وأيضاً نفي العراق استئناف عمليات التحالف الدولي ضد داعش.

العرب: النفوذ الروسي في سوريا يحاصر أردوغان

في الشأن السوري وآخر التطورات الميدانية في إدلب قالت صحيفة العرب:" سدّت روسيا الطريق على الشعارات التي بات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلقها للتعبير عن غضبه على القصف العنيف الذي تشنّه قوات النظام السوري مدعومة بغطاء جوي روسي ضد محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وباتت التصريحات النارية التي يطلقها بمثابة تبرئة ذمة ومجاراة للتحولات المتسارعة على الأرض.

وتسبّب المعارك، التي يخوضها تحالف دمشق وموسكو وميليشيات إيرانية ضد مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة إحراجاً حقيقياً لأردوغان، كما تربك السياسة الخارجية التي تنتهجها أنقرة في سوريا وفي ملف النزاع في البحر المتوسط و كذلك في ليبيا.

وباتت تركيا في موقف ضعيف أمام روسيا بسبب ما يربط البلدين من علاقات اقتصادية متقدّمة، وحيوية بالنسبة إلى أنقرة، خاصة أن مرور أنبوب الغاز الروسي عبر الأراضي التركية كطريق لوصوله إلى أوروبا جعل من تركيا بلداً مرتهناً لهذا التحول الجيواستراتيجي.

ولم يستبعد مراقبون أن تكون انتقادات أردوغان لموسكو وحديثه عن موت عمليتي أستانة وسوتشي مجرد توزيع أدوار يتشارك في لعبها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن لهجة الحزم في الإشارة إلى روسيا مباشرة بعد أن كانت الانتقادات تُوجّه إلى دمشق والميليشيات التابعة لإيران، تهدف إلى تهدئة الفصائل السورية القريبة من أنقرة والتي يعمل بعضها على إرسال الآلاف من مقاتليها إلى ليبيا لدعم الجهد التركي العسكري في دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في طرابلس".

البيان: روسيا، الجولان أرض سورية محتلة

وعلى صعيد متصل حول سوريا قالت صحيفة البيان:" أكدت روسيا أن الجولان أرض سورية محتلة من قبل اسرائيل بشكل غير شرعي، مشدّدة على أنها لن تعترف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المنطقة المحتلة.

وقال الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة «معا» الفلسطينية: «من أعدّ صفقة القرن بشأن التسوية الفلسطينية الاسرائيلية، نشر خرائط مرتبطة بهذه الصفقة وظهر فيها أن الجولان أرض اسرائيلية وهي مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف نيبينزيا: «مرتفعات الجولان هي أرض سورية محتلة بشكل غير قانوني وغير شرعي»".

الشرق الأوسط: حملة أمريكية على أوروبا لتبني «ضغط أقصى» على دمشق

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على سوريا قالت صحيفة الشرق الأوسط:" شهدت لندن في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات أمريكية وأوروبية غير معلنة لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن تبني سياسة «الضغط الأقصى» وفرض «أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية» على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.

وموضوع التنسيق الأمريكي - الأوروبي أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، حيث اصطحب الأخير معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأمريكية التي ستفرض بموجب «قانون قيصر» الذي أقره الرئيس دونالد ترامب بعد موافقة الكونغرس.

وتضمنت اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء: مشاورات أمريكية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، ومشاورات أمريكية - أوروبية، قبل انعقاد اجتماع «المجموعة الصغيرة» بمشاركة أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر، ومشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في جانب منها".

الشرق الاوسط: مسؤول يكشف «خدعة تركية» لتمرير أسلحة إلى «ميليشيات» طرابلس

كشف مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى عما وصفه بـ«خديعة» مكّنت تركيا من إنزال شحنة أسلحة ومعدات عسكرية إلى الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المسؤول الرفيع المستوى في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه: إن القطع البحرية التركية دخلت إلى السواحل الليبية، وتحديداً ميناء طرابلس البحري، بدعوى أنها تمثل حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وبهدف القبض على الهاربين من المرتزقة السوريين عبر السواحل الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن تركيا عضو في الحلف.

وأضاف المسؤول موضحاً: «زعم الأتراك أيضاً أنهم قبضوا على مهاجرين غير شرعيين، وأنهم بحاجة لتسليمهم إلى خفر السواحل التابعين لحكومة السراج... لقد استغل الأتراك اسم حلف الناتو في عمليتهم بحجة مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستعملوا الاتصالات اللاسلكية لـ(الناتو) في المرور بحجة حماية الشواطئ الليبية»، مبرزاً أنهم «ضمن الحلف، ووجودهم تحت الشرعية الدولية، لكن الغرض يختلف».

وتابع المسؤول ذاته قائلاً: «يمكن القول هنا إن عدم ضرب الفرقاطتين التركيتين كان لتفادي أزمة أكبر مع الحلف، باعتبار أنهما تمثلانه»، في إشارة إلى تعهّد رئيس البحرية في الجيش الوطني بإغراق أية قطعة عسكرية تركية تقترب من السواحل الليبية.

بوابة الأهرام: العراق ينفي استئناف عملياته مع التحالف الدولي ضد داعش

وفي الشأن العراقي قالت صحيفة بوابة الأهرام" نفى المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء عبد الكريم خلف، الخميس، أن تكون بلاده قد استأنفت العمل مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة- بحسب سكاي نيوز.

وكانت رويترز قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجيش العراقي قرر استئناف عملياته مع التحالف الدولي، نظراً لاستمرار نشاط متشددي داعش في عدة مناطق من البلاد.

وأضاف الجيش العراقي، أنه على إثر استمرار نشاط داعش، تقرّر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلاً "لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وكان العراق قد أعلن وقف عملياته العسكرية المشتركة مع التحالف الدولي، عقب مقتل القيادي العسكري الإيراني البارز، قاسم سليماني، وما تلاه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية".

(آ س)