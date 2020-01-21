رغم حداثتها إلا أنها أنجزت مشاريع خدمية جيدة

تشكّل مجلس بلدة أبو فرع التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو بعد تحرير البلدة من مرتزقة داعش أواخر عام 2015، ويتبع لها50 قرية، وكانت البلدة والقرى التابعة لها مهمشة في السابق؛ لكن تلبية لمتطلبات أهالي البلدة الخدمية أحدثت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بلدية للشعب منتصف عام 2016 ضمن البلدة.

وأنجزت بلدية الشعب في بلدة أبو فرع وبالرغم من أنها إحدى البلديات المستحدثة ضمن إقليم الجزيرة جملة من المشاريع الخدمية كبناء للجسور، وترقيع وفرش الطرقات، وفتح مجاري للصرف الصحي في البلدة.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة أبو فرع علي الحوار، أكد أنه وبالرغم من أن البلدية مستحدثة إلا أنها قامت بعدّة مشاريع خدمية كبناء جسر في قرية أبو غدير لتغيير مجرى النهر، الذي كان يُهدّد حياة الأهالي أثناء حدوث الفيضانات خلال موسم الشتاء، وبيّن أنهم يقومون بتشييد جسر آخر في بلدة أبو فرع خاص للشاحنات.

علي الحوار أشار إلى أن بلدية الشعب في بلدة أبو فرع فرشت طريق تل كديش الحيوي، الذي يربط عدّة قرى بمركز البلدة بمادة الحجر المكسر بعرض 5 م، وطول 3 كم، وفرش طريقي قرية أم عظام ومحمد ذياب البالغ طوله 2 كم بمادة الحجر المكسر.

كما أشار إلى أنه تم ترميم الحفر على الطريق الرئيسي الذي يربط البلدة بناحية تربه سبيه.

وبيّن الرئيس المشترك لبلدية الشعب في بلدة أبو فرع بأنهم بصدد تنفيذ عدّة مشاريع خدمية أخرى في الفترة المقبلة.

(ر ر/ أ ب)

ANHA