رغم الرفض الدولي.. أردوغان يعلن بأنه سيرسل جيشه إلى  ليبيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم إن بلاده تلقّت من حكومة الوفاق الليبية طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا, وسنفعل ذلك".

وأضاف أردوغان "ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي بكل الوسائل".

وقال: "في الثامن من كانون الثاني ستتم الموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا".

وعن لقائه مع الرئيس التونسي ،أمس، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة الليبية بكل أبعادها"، مُضيفاً "وصلنا إلى اتفاق لتقديم الدعم اللازم إلى ليبيا من أجل استقرارها".

وتأتي هذه الخطوة التركية، بعد الاجتماعات مع روسيا، والتي أُجريت قبل يومين، حيث أعلنت على إثرها وزارة الخارجية الروسية بأنه تم الاتفاق حول الوضع في ليبيا, وذلك بعد حرب كلامية بين الطرفين.

وتحدّثت مصادر، ووسائل إعلامية بأن تركيا تقوم بنقل مرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا.

وأثارت الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غضباً دولياً وإقليمياً, واعتبر مجلس النواب الليبي أن ما قام به السراج خيانةٌ عظمى.

(ي ح)